Valère Germain ? Chicharito ? Bafé Gomis ? Mario Balotelli ? Qui mènera l’attaque de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Un cador, espèrent les supporters, mais on ne le sait pas encore. Les dirigeants phocéens multiplient les pistes, les contacts, les approches. L’hypothèse Bafé Gomis reste possible, l’intérêt commun pour Germain est connu, tout comme les approches auprès de Chicharito. Aujourd’hui, c’est la piste Stevan Jovetic qui ressort, relayé par RMC.

Hier déjà, la presse espagnole se faisait l’écho d’un intérêt marseillais. Il faut dire que le cas Jovetic intrigue en Espagne, et plus particulièrement en Andalousie. Prêté lors de la deuxième partie de saison par l’Inter au FC Séville, l’attaquant monténégrin de 27 ans a séduit par sa finesse technique et a inscrit 6 buts en Liga. Une option d’achat avait été incluse, à hauteur de 13 M€. Selon Estadio Deportivo, la date limite pour la lever expirait hier. Séville n’a pas bougé (même un autre média, ABC pour le citer, évoque la date du 15 juin).

Une préférence pour le FC Séville ?

Jovetic fait la Une du Estadio Deportivo aujourd’hui (comme vous pouvez le constater en bas de l’article). Il est « la clé » du dossier puisque Séville ne peut pas lui offrir le salaire touché à l’Inter Milan, où il est sous contrat jusqu’en 2019, à savoir 3,5 M€ annuels. Cependant, il serait tenté à l’idée de continuer l’aventure en Andalousie. Pour cela, il lui faudra donc accepter une baisse de salaire, et Séville devra négocier un montant de transfert à la baisse.

C’est là que l’OM pourrait jouer un rôle. Selon RMC, Andoni Zubizarreta envisage de formuler une offre de 9 M€ à l’Inter pour récupérer l’international monténégrin. Des discussions ont également été ouvertes avec l’entourage du joueur. Au regard de son talent, de son CV et de son statut d’indésirable à l’Inter, Jovetic sera fortement courtisé sur le marché des transferts. L’OM saura-t-il tirer son épingle du jeu pour l’attirer sur la Canebière ?