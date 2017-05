Corrigé à Monaco (4-0), Lille termine la saison 2016/2017 en roue libre. Maintenu malgré un exercice compliqué durant lequel les Dogues ont longtemps végété dans les bas-fonds du classement, le club nordiste s’active désormais pour préparer la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les attentes sont nombreuses. Outre l’excitation liée au retour de Marcelo Bielsa sur les bancs de touche de Ligue 1, le LOSC devra également répondre aux attentes liées au mercato.

Récemment interrogé sur la teneur de la campagne de recrutement estivale, le nouveau propriétaire du LOSC, Gérard Lopez a lâché quelques indices. Et visiblement, Bielsa veut rajeunir l’effectif lillois. « Il y a pas mal de joueurs avec lesquels nous sommes en discussion. On sait très bien que l’on va encore renforcer l’effectif. (...) On préfère payer cher des jeunes joueurs, cela rentre plus dans notre état d’esprit. L’une des raisons à cela, c’est aussi l’une des demandes de Marcelo (Bielsa) qui aimerait avoir un vestiaire ou des joueurs qu’il peut former à son style », a d’ailleurs confié Lopez.

Enes Ünal plaît à Bielsa

Une tendance qui se vérifie si l’on en croit la Voix du Nord. Le quotidien local relaie une information selon laquelle le futur entraîneur lillois aurait jeté son dévolu sur un grand espoir de Manchester City : le Turc Enes Ünal. Mieux, El Loco se serait rendu aux Pays-Bas ce week-end pour le voir à l’oeuvre. Âgé de 20 ans, cet attaquant axial acheté par les Citizens en 2015 contre 2 M€ n’a pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur au sein de l’effectif mancunien puisqu’il enchaîne les prêts (Racing Genk, NAC et Twente).

Mais cette saison, l’international turc (5 sélections, 0 but) signe l’exercice le plus prolifique de sa jeune carrière avec 18 réalisations inscrites en 32 rencontres de championnat hollandais, soit un peu plus du tiers des buts marqués par son équipe en Eredivise (48). Lié à City jusqu’en 2019, Enes Ünal a donc tout du pari sur l’avenir dont parlait Gérard Lopez. Mais les Citizens accepteront-ils de le laisser filer ? Alors qu’aucune information ne précise si Bielsa entend négocier un prêt ou un transfert sec, les Citizens devront rapidement faire connaître leurs intentions, Pep Guardiola disposant déjà d’un secteur offensif garni (Agüero, Jesus, Sterling, Sané).