Le LOSC entre dans une nouvelle ère. Après une saison moyenne, que les Dogues s’apprêtent à terminer dans le ventre mou du championnat de France de Ligue 1, l’heure est venue pour les Dogues de montrer les crocs. Car Marcelo Bielsa arrive au Domaine de Luchin et prendra dans les semaines à venir les commandes de l’écurie nordiste. El Loco, un peu moins de deux ans après avoir quitté l’OM et l’élite tricolore, va donc revenir dans l’Hexagone.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le fin tacticien a déjà les idées claires quant au mercato que doivent mener les pensionnaires du Stade Pierre Mauroy. Dans un entretien accordé à RMC, le propriétaire Gérard Lopez explique la méthode de travail employée : « Cela se passe un peu différemment. Marcelo fournit une liste des critères des joueurs dont il a besoin et c’est Luis (Campos) qui fournit la liste très vaste des joueurs qui pourraient remplir ces critères », affirme-t-il depuis Barcelone, où il se trouve en compagnie de tout l’encadrement : Marcelo Bielsa, Luis Campos, et Marc Ingla.

Le LOSC mise sur la jeunesse

Les grandes manœuvres ont donc démarré, et Bielsa a déjà soumis ses préférences en termes de recrutement : « Il y a pas mal de joueurs avec lesquels nous sommes en discussion. On sait très bien que l’on va encore renforcer l’effectif. (...) On préfère payer cher des jeunes joueurs, cela rentre plus dans notre état d’esprit. L’une des raisons à cela, c’est aussi l’une des demandes de Marcelo (Bielsa) qui aimerait avoir un vestiaire ou des joueurs qu’il peut former à son style. Après, s’il y a un joueur confirmé qui accepte cette règle et qui correspond au projet, on pourrait regarder », décrypte-t-il.

Vous l’aurez compris, à l’image de la dernière journée de mercato où sept joueurs, pour la plupart jeunes et prometteurs, ont posé leurs valises au Domaine de Luchin, le LOSC compte poursuivre dans cette voie et miser sur la jeunesse. Pour preuve, comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, le club du nord suit de près le cas d’Ante Coric, milieu offensif de 20 ans du Dinamo Zagreb, annoncé comme le futur crack au pays. Des cibles qui doivent permettre à la formation lilloise de viser « un top 5 pour l’année prochaine » selon les propres dires de son propriétaire. C’est parti !