Cette fois, le Paris Saint-Germain n’aura plus le droit à l’erreur. Après une campagne de recrutement estivale ratée en 2016, le club de la capitale ne peut plus se permettre de revivre pareille mésaventure s’il veut redorer son blason. En effet, sur les quatre recrues enregistrées l’été dernier (Ben Arfa, Meunier, Krychowiak, Jesé), seul le Belge Thomas Meunier a réussi à se faire un trou dans le onze de départ d’Unai Emery. Les autres sont, soit scotchés au banc de touche, soit en tribune, soit déjà prêtés. Et tous sont déjà promis au départ.

Alexis Sanchez préfère le Bayern Munich...

Une situation à laquelle s’ajoutent la perte probable du titre de champion de France et le fiasco en Ligue des Champions, faisant ainsi du mercato estival 2017 l’un des plus gros dossiers de l’ère QSI depuis l’arrivée des Qataris en 2011. Et pour cet été, Paris ne manque pas d’ambitions. Bientôt promis à une mise en retrait, Patrick Kluivert s’active en effet pour signer un baroud d’honneur de première classe. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) et Alexis Sanchez (Arsenal) sont d’ailleurs quelques-unes des pistes clinquantes que tente de boucler le directeur du football des Rouge-et-Bleu.

Mais dans son édition du jour, Le Parisien se montre déjà pessimiste pour l’un des dossiers chauds du PSG : Alexis Sanchez. À 28 ans, le Chilien d’Arsenal a encore une fois laissé entendre qu’il ne souhaitait plus poursuivre l’aventure chez les Gunners. « Pour moi, ce n’est pas une bonne saison parce que je suis venu à Arsenal pour gagner des titres. Et je suis déçu que nous ne soyons pas en position de remporter quoi que ce soit. Pour qu’un grand joueur soit vraiment un grand joueur, il doit enlever la Ligue des champions et des titres nationaux », a-t-il déclaré à Skysports.

... et Ricardo Rodriguez l’AC Milan !

Mais si Paris se trouve bien à l’affût pour profiter de cette situation, le quotidien nous apprend que c’est plutôt le Bayern Munich qui aurait la préférence du joueur. Courtisan déclaré, le géant allemand serait disposé à formuler une belle offre pour l’ancien joueur du Barça. De plus, le champion d’Allemagne 2017 dispose d’un atout de poids dans l’affaire : le compatriote de Sanchez, Arturo Vidal. Sanchez se verrait bien évoluer aux côtés de son ami et estimerait que le ratio challenge sportif/salaire serait plus satisfaisant en Bavière.

Enfin, pour le poste de latéral gauche, Patrick Kluivert et Unai Emery s’étaient entendus pour faire du Suisse Ricardo Rodriguez (24 ans) leur priorité. Mais là encore, les Franciliens sont loin d’être en pole position. Les médias italiens affirment en effet que le joueur de Wolfsbourg aurait déjà trouvé un accord avec l’AC Milan. Et ce n’est pas tout puisque les Rossoneri ne seraient plus très loin d’en faire de même avec les Loups. Une opération qui pourrait être finalisée moyennant un chèque tournant autour des 20 M€. Si ces informations se confirment, le mercato parisien ne démarrerait pas sous les meilleurs auspices.