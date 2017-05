Jusqu’où peut aller Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se posait semaine après semaine quand le jeune Bleu enchaînait les performances de très très haut niveau à seulement 18 ans. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et Manchester City, le natif de Bondy s’est régalé et a conservé son insouciance dans ses dribbles. Sauf qu’aujourd’hui, on ne sait pas encore s’il va rester en Principauté.

En effet, autant de talent à cet âge, ça ne passe pas inaperçu et tous les grands clubs du Vieux Continent gardent un oeil sur sa situation. La semaine passée The Daily Telegraph dévoilait l’information que le Real Madrid avait offert 120 millions d’euros pour essayer d’attirer le Tricolore. Information confirmée ce dimanche matin par Téléfoot qui ajoute qu’au vu des départs qui se profilent à Monaco (Bernardo Silva, possiblement Benjamin Mendy et Fabinho entre autres), Mbappé réfléchirait à un départ.

Manchester City aussi le veut

L’émission de TF1 va plus loin en affirmant que Manchester City, qui vient de recruter Bernardo Silva et pense à Fabinho et Benjamin Mendy, aurait offert la modique somme de 130 millions d’euros pour Kylian Mbappé. Pour rappel, l’offre du Real de Madrid avait, selon les informations de la semaine passée, été repoussée par les dirigeants de l’AS Monaco. « Je serai le seul décideur, avec ma famille. Personne ne décidera à ma place. Je n’irai nulle part où on m’imposera d’aller. Ce sera mon choix et j’assumerai mon choix », avait prévenu l’intéressé récemment.

Une phrase dans la lignée de celle prononcée par son président Dmitry Rybolovlev dans l’Equipe. « On ne peut rien prévoir. On ne sait pas comment la situation va évoluer, mais on est tranquille. On ne va jamais contre la tendance et contre le vent et on ne force jamais les choses. Laissons la situation se développer. (...) Je ne sais pas, c’est le marché qui décide, et ça dépend qui sera prêt à investir sur lui. De toute façon, c’est plus une décision du joueur, pas du club », avait ainsi déclaré le patron asémiste. Sans la nécessité de vendre pour des raisons financières et avec la volonté du joueur d’être épanoui, nul doute que l’on aura la chance d’apercevoir Mbappé en Ligue 1 la saison prochaine, sauf si les sommes proposées, déjà astronomiques, augmentent encore et ne fassent fléchir les deux parties.