Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco, adore Kylian Mbappé et on le comprend. Non seulement le jeune attaquant a marqué des buts à foison et largement contribué aux succès monégasques cette saison, mais il risque en plus de générer un record de vente en France. Chaque jour ou presque depuis 3 mois, la question de l’avenir du jeune homme de 18 ans lui est posée. « Tout se passe bien avec Kylian on fera le point, l’intention est qu’il reste et je pense qu’on prendra la bonne décision. On fera tout pour qu’il reste. Ca dépend du club et la volonté du joueur, on espère qu’il prendra la bonne décision », disait-il par exemple il y a 4 jours, avant d’annoncer vouloir prolonger sa pépite.

Si Vasilyev ne peut affirmer avec certitude que Mbappé restera, c’est parce qu’il sait que les clubs européens les plus riches seront capables de formuler les offres les plus folles. Et si l’on en croit le sérieux Daily Telegraph, le Real Madrid a déjà dégainé du très, très lourd. En effet, le journal anglais assure l’existence d’une proposition de 120 M€ de la part du club merengue, qui a déjà été refusée par l’AS Monaco !

Le club de la Principauté a décidé de repousser toutes les prochaines offres qui pourraient arriver, dans l’espoir de boucler la prolongation de contrat (Mbappé est pour l’instant lié jusqu’en 2019). Comme l’avait écrit Marca il y a quelques semaines, Kylian Mbappé aurait dit oui au Real Madrid si jamais le club merengue parvenait à se mettre d’accord avec Monaco. Cela n’est visiblement pas le cas malgré cette offre stupéfiante, qui ferait de Mbappé le joueur le plus cher de l’histoire, devant Paul Pogba, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo.