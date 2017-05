Kylian Mbappé et l’AS Monaco ont été sacrés champions de France ce soir. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que va faire la jeune pépite française à l’issue de cette saison. Le vice-président de l’AS Monaco, Vadim Vasyliev, a encore une fois réitéré le fait qu’il allait voir le joueur.

« Tout se passe bien avec Kylian on fera le point, l’intention est qu’il reste et je pense qu’on prendra la bonne décision. On fera tout pour qu’il reste. Ca dépend du club et la volonté du joueur, on espère qu’il prendra la bonne décision », a expliqué le dirigeant de l’ASM à l’issue du match entre Monaco et Saint-Etienne ce mercredi soir.