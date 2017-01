Cette histoire ne laissait plus de doutes depuis quelques jours maintenant, une issue allait être trouvée entre l’OM, Montpellier et Morgan Sanson. Aujourd’hui - enfin - les négociations se sont terminées et le milieu de terrain de 22 ans va pouvoir revêtir sa nouvelle tunique qui sera bleue et blanche. « Ce n’est pas dans nos habitudes d’expliquer les choses lors de la négociation, il faut respecter la confidentialité des opérations, nous préférons parler lorsque les choses sont officielles », nous expliquait Andoni Zubizarreta.

Le temps est donc venu maintenant pour les décideurs montpelliérains de céder leur joueur formé au club. « Arrivé au MHSC en juin 2013 en provenance du Mans, Morgan Sanson va quitter le club montpelliérain pour s’engager avec l’Olympique de Marseille. Les deux clubs sont parvenus à un accord concernant le transfert du milieu de terrain héraultais sur la Cannebière. En 3 ans et demi sur les bords de La Mosson, le natif de Saint-Doulchard était devenu l’un des chouchous du public pailladin. Il aura découvert la Ligue 1 avec le MHSC et disputé 106 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot montpelliérain pour 13 buts inscrits toutes compétitions confondues. Le MHSC remercie Morgan pour sa gentillesse et lui souhaite le meilleur pour ses futurs défis », indique le communiqué du MHSC.

Sanson s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour une durée de quatre en et demi. L’indemnité de transfert est estimée à 12 millions d’euros (9+3 M€ de bonus) tandis qu’au départ Louis Nicollin, le président de Montpellier, estimait le prix de son joueur à 15 millions d’euros. Mais voilà depuis ce mardi, les positions se sont considérablement rapprochées. Il se pourrait que le joueur fasse ses grands débuts lors du déplacement à Lyon ce dimanche, William Vainqueur étant suspendu.