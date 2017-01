Une short-list de cinq noms. Il y a quelques jours, le coach de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio expliquait que la cellule de recrutement du club avait dressé une liste de cinq cibles pour renforcer son secteur offensif. Ce vendredi, en conférence de presse, le technicien rhodanien a même été plus loin, dévoilant le nom de sa priorité. « Memphis Depay, c’est un joueur sur lequel j’ai fixé une priorité. (...) Il est en n° 1 sur notre liste de 5, contrairement à ce que j’ai entendu. Je suis fan du joueur », a-t-il clairement lancé, expliquant pourquoi l’attaquant de Manchester United lui plaisait tant.

« C’est un joueur percutant, puissant, capable de marquer, de faire marquer, qui tire bien les coups de pied arrêtés. C’est un joueur de côté, c’est là où on a besoin. C’est un jeune joueur mais qui a déjà une expérience internationale intéressante et, selon moi, il a encore une marge de manœuvre très importante », a-t-il indiqué, n’ayant absolument pas peur du caractère présumé volcanique de l’international néerlandais (27 sélections, 5 buts) de 22 ans, formé au PSV Eindhoven.

Genesio donne la main à Aulas

« Est-il difficile à gérer ? Je n’ai pas eu d’infos en ce sens. C’est encore un jeune joueur. Parfois, on dit des choses pas forcément vraies », a-t-il confié, regrettant qu’en cas de transfert du Batave, ce dernier ne puisse pas aider l’OL à poursuivre son parcours en Europa League, pour l’avoir déjà disputée avec les Red Devils (3 apparitions). « Il ne pourra pas jouer l’Europa League. J’aurais préféré qu’il puisse la jouer. Mais non... », a-t-il expliqué, ajoutant que ce dernier était aussi et surtout ciblé en prévision du départ plus que probable de Rachid Ghezzal (24 ans), qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin.

Après avoir pris position publiquement en faveur de ce transfert, le coach attend désormais que son président Jean-Michel Aulas et ses équipes parviennent à finaliser ce dossier des plus compliqués, entre indemnités de transfert (MU en voudrait 17 M€) et salaire (il percevrait 115 000€ par semaine en Angleterre). « Le prix ? Ce n’est pas moi qui en discute. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, le prix en est un. On ne sait pas quel prix est fixé. C’est un joueur qui a un potentiel énorme, qui est encore jeune, donc c’est un joueur intéressant pour nous », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à !