Lucas, Draxler, Guedes, Jesé, Ben Arfa, Pastore, Lo Celso et bien sûr Di Maria : le PSG n’est pas en pénurie de milieux offensifs dans son effectif. Et au regard des pistes évoquées pour son marché estival (notamment Alexis Sanchez), on devrait vite arriver à un surplus. Des départs dans ce secteur sont donc attendus. Les premières indiscrétions laissaient penser que Ben Arfa et Lucas ne seraient pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Mais s’il y a bien un homme qui suscite des convoitises depuis quelques semaines, c’est bien Angel Di Maria.

Le FC Barcelone l’a intégré à sa short-list, séduit par son profil, sa polyvalence (il pourrait intégrer aussi bien le trio du milieu que celui de l’attaque) et sa proximité avec Lionel Messi. L’Inter Milan a également fait une entrée remarquée dans le dossier, établissant l’Argentin de 29 ans en priorité de recrutement, pour montrer à la planète foot que la grande Inter était de retour. Enfin, les clubs chinois restent toujours à l’affût. De quoi imaginer un joli pactole pour le PSG ?

Di Maria se sent bien au PSG

Malgré ces nombreux intérêts, Angel Di Maria a décidé de sceller son avenir dès à présent. Comme le rapporte L’Equipe, il a récemment dîné avec son entraîneur Unai Emery, avec lequel les relations étaient pourtant assez fraîches durant la saison. L’objectif : lui signaler qu’il souhaitait rester au PSG la saison prochaine. Vu la confiance accordée par Emery à son milieu offensif en première partie de saison malgré des prestations plus que décevantes, on peut imaginer que le technicien espagnol a dû se réjouir de cette annonce.

Sous contrat jusqu’en 2019, Di Maria va vraisemblablement rester au sein du club de la capitale pour la saison 2017-2018. Et arrivera donc à un an du terme de son contrat au prochain mois de juin. Le PSG aura l’occasion de réfléchir à l’opportunité de lui offrir ou non une prolongation de contrat. Et va devoir s’atteler à trouver des portes de sortie à ses éléments offensifs jugés moins indispensables pour libérer de la place !