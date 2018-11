Les clubs anglais restent assoiffés de pouvoir. Et ce ne sont pas les dernières révélations de Football Leaks qui attesteront du contraire. En effet, selon des documents publiés par le journal allemand Der Spiegel vendredi, Chelsea, Arsenal, Manchester City et Manchester United feraient partie des clubs intéressés par la création d’une Super Ligue européenne. Celle-ci démarrerait en 2021 et remplacerait même la Ligue des champions.

On y apprend également que le cabinet Key Capital Partners a envoyé des documents officiels au président du Real Madrid Florentino Perez, indiquant que les cinq formations anglaises seraient accompagnées par des clubs européens prestigieux. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone mais aussi le Bayern Munich, la Juventus, le PSG et l’AC Milan feraient partis des membres fondateurs. L’Atlético de Madrid, l’OM, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et l’AS Roma seraient eux considérés comme membres invités.

Le PSG et l’OM concernés par cette Super Ligue européenne

Le règlement de la compétition demeure limpide : les onze membres fondateurs ne pourraient être relégués et resteraient dans cette Super Ligue les vingt premières années. Les clubs concernés devaient parapher les documents officiels ce mois-ci. Selon les révélations des Football Leaks, les onze écuries européennes devaient enregistrer une société en Espagne pour entériner le projet de la Super Ligue Européenne.

La compétition comporterait une phase de groupes et une phase éliminatoire. Les documents officiels stipulaient également la création d’une deuxième division au sein de cette Super Ligue européenne. Enfin, le Real Madrid devait détenir plus de 18% des parts de cette future société, le Barça 17,61% et Manchester United 12,58%. Des révélations qui pourraient mettre une nouvelle fois en émoi l’UEFA...