« Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende », avait déclaré Zlatan Ibrahimovic avant de tirer sa révérence au Paris Saint-Germain après quatre saisons marquées par ses buts et ses punchlines. La trentaine bien entamée, le Suédois est parti poursuivre sa carrière dans le Théâtre des Rêves d’Old Trafford. Un nouveau challenge pour le Suédois qui n’avait jamais évolué en Premier League auparavant. Il est passé par la Suède (Malmö), les Pays-Bas (Ajax Amsterdam), l’Italie (Juventus, Inter Milan, Milan AC), l’Espagne (FC Barcelone) et la France (PSG). Durant son tour d’Europe, Ibra a croisé la route de Johanna Frändén, journaliste et correspondante pour le foot européen pour le média suédois Aftonbladet. Elle connaît parfaitement le joueur qu’elle a suivi au Barça et à Paris, et qu’elle suit encore ponctuellement à Manchester. « Tout a commencé quand il a signé pour le Barça en 2009, nous explique-t-elle. C’est là où je me suis déplacée pour lui pour la première fois. Après l’avoir suivi au Barça, quand il a signé au Milan AC, je l’ai suivi juste de temps en temps à Milan. Puis, je l’ai suivi quand il a signé à Paris. Il me connaît bien. Il y a eu parfois des hauts et des bas. Mais ça s’est bien passé dans l’ensemble à part quelques petites semaines où il n’a pas voulu me parler. J’avais écrit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il est ultra susceptible avec la presse. Globalement, on a de bons rapports ».

Motivé par les doutes et les critiques

Elle est donc parfaitement placée pour nous parler de la nouvelle vie de Zlatan en Angleterre. À sa signature à Manchester United, l’attaquant a été au cœur des débats. Si son talent était reconnu par tous, on se demandait s’il allait pouvoir s’imposer en Premier League. Finalement, le joueur a répondu sur le terrain (21 buts en 31 matches). De quoi même surprendre même ceux qui le connaissent bien. « Après presque 4 ans où il a été dominant en Ligue 1, je me demandais s’il avait le niveau physiquement, par rapport à son âge et pour un championnat tellement compliqué comme la Premier League. Je n’avais pas vraiment de doutes au sujet de ses capacités. On sait ce qu’il est capable de faire. Il l’a déjà fait dans plusieurs pays. Ce qui est impressionnant c’est qu’il est parmi les meilleurs buteurs. Je suis étonnée de la facilité qu’il a à marquer là-bas. Avec le PSG, c’était compliqué aussi. Mais face à de petites équipes comme Metz ou Nancy, c’était autre chose. Là-bas, il marque même contre de gros clubs ». Mais le fait que l’opinion publique ait douté de lui à son arrivée chez les Diables Rouges a été une vraie source de motivation.

« Il vit beaucoup de ça. Toute sa vie il s’est un peu inspiré par ça. Même s’il n’emploie pas le mot de revanche ou de vengeance, c’est clair qu’il est toujours un peu dans ça. Il le dit : "Quand les gens me sifflent, ça me motive. Quand vous écrivez des bêtises, ça me motive, ça me donne envie de montrer que vous avez tort". Même à son âge, c’est toujours une source de motivation pour lui ». À Manchester, Zlatan Ibrahimovic a conquis son club et les supporters. Élément clé de l’équipe, il se met un peu moins en avant qu’au Paris Saint-Germain où il était clairement LA star de l’équipe. « Je pense que c’est un doute qu’avaient les supporters de Manchester United. C’est un club très apprécié en Suède d’ailleurs. Beaucoup de supporters se demandaient s’il allait respecter ce club qui est une institution. Tu ne peux pas aller à Manchester et dire je suis Zlatan vous êtes qui ? Un peu comme il a fait à Paris. Il a laissé le jeu parler et il n’a plus peut-être besoin d’être autant la star. Ce qu’il veut encore plus c’est jouer dans une bonne équipe. Que Paul Pogba, Wayne Rooney, David De Gea ou José Mourinho soient là, c’est une bonne chose car pour lui cela veut dire qu’il est dans un grand club. Par contre, il est clair que jamais il n’accepterait que Paul Pogba lui dise quoi faire, etc... Ça c’est lui ! »

Ibra se sent bien à Manchester

Dans sa façon de communiquer, le Ibra de Manchester est un brin différent par rapport à celui de Paris. Il est beaucoup plus souriant et détendu. « La communication de Manchester United est différente. C’est un club où les joueurs ne sont pas obligés de parler à la presse. Bien au contraire, ils sont contents que les joueurs ne parlent qu’à la chaîne du club (MUTV). Ça arrange Zlatan évidemment. Mais contrairement à ce que l’on peut penser, Zlatan n’est pas quelqu’un qui n’aime pas du tout parler aux journalistes. Il n’aime pas parler aux journalistes quand ça ne se passe pas bien. Quand tout va bien et qu’il est content, il aime bien faire ses petites sorties, dire des petites blagues. Ça fait partie de sa communication. Il en est conscient. Il aime bien faire des petites boutades. En France, pendant une saison il ne parlait pratiquement pas avec les médias français parce qu’après tout ce qu’il s’était passé à Bordeaux il a pris ça plutôt mal (après sa déclaration « Cela fait quinze ans que je joue au foot et je n’ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. »). Il voulait se venger contre le collectif de journalistes français et du coup, en zone mixte il parlait avec moi et parfois les journalistes italiens. Ça montre un peu qui il est ». Ce qui est certain, c’est que le géant suédois se sent bien dans le nord de l’Angleterre.

« Il est bien à Manchester. Je lui ai demandé justement si Paris lui manquait. Il m’a dit que la ville lui manquait, que c’est une ville magnifique. En ce qui concerne ses coéquipiers, il m’a dit qu’il était tellement habitué à changer de club, de ville, d’équipe, qu’il a l’habitude. Je pense qu’il est bien là-bas. C’est quelqu’un qui ne pénètre pas vraiment dans la culture actuelle. Avec sa famille, il est très casanier. Il ne s’intéresse pas trop à la culture. Il apprend à peine la langue. Manchester, Paris, Barcelone, c’est un peu pareil pour lui ». Son avenir s’écrira-t-il encore chez les Mancuniens la saison prochaine ? « Je ne sais pas. Son agent a parlé la semaine dernière du Napoli. Zlatan avait dit aussi que son avenir à United n’était pas sûr, qu’il allait réfléchir. Je me demande si ce n’est pas juste un jeu pour améliorer son contrat. Ça dépend peut-être du fait que Manchester United joue ou non la Ligue des Champions. Je ne pense pas, et même lui, ça ne sert à rien de changer de club comme ça en fin de carrière. Moi, je pense qu’il va rester ». Manchester United ne demande que ça !