Manchester City reprenait les affaires courantes en Premier League, trois jours après la gifle reçu à Liverpool en Ligue des champions (0-3). Les Citizens avaient l’occasion de laver l’affront lors du derby mancunien face à United. Un succès devant les Red Devils, et City était sacré champion d’Angleterre. A cette occasion, Pep Guardiola alignait son habituel 4-3-3 et titularisait Raheem Sterling à la pointe de l’attaque au détriment de Gabriel Jesus ainsi que Bernardo Silva à la place de De Bruyne. De son côté, José Mourinho optait pour un 4-2-3-1 avec un entrejeu renforcé par la présence de Pogba, Herrera et Matic. Après un round d’observation entre les deux équipes, les Citizens montraient le bout de leur nez. Sur un excellent décalage de Fernandinho, David Silva distillait un excellent centre, dévié involontairement de la main par Ashley Young (6e). City se faisait peur quelques minutes plus tard sur une mauvaise relance de Kompany qui allait profiter à Herrera mais Fernandinho s’interposait avec brio dans sa surface et repoussait le danger en corner (15e).

Les hommes de Pep Guardiola se procuraient une occasion franche suite à un excellent travail de Sterling qui lançait Bernardo Silva qui butait sur De Gea (22e). Le portier espagnol repoussait l’échéance. Quelques secondes plus tard, Manchester City obtenait un corner. Leroy Sané déposait un excellent ballon sur la tête de Kompany qui catapultait le cuir au fond des filets (1-0, 25e). Les pensionnaires de l’Etihad Stadium prenaient rapidement le large. Suite à une interception de Sané, le cuir revenait sur Gündogan qui alertait Sterling dans la surface. Ce dernier retrouvait Gündogan qui d’une roulette effaçait Matic et trompait d’un astucieux pointu De Gea (2-0, 30e). Le futur champion d’Angleterre manquait de peu le 3-0. Bien servi par David Silva, Raheem Sterling seul devant De Gea voyait sa tentative passer au dessus (33e). L’international anglais ratait une nouvelle fois le coche sur un nouveau service de Silva, en ne cadrant pas sa frappe (36e). Sur une récupération de Silva, Gündogan décale Sané dont le centre trouvait Sterling. Mais sa frappe en pivot n’inquiétait pas De Gea (41e). Totalement étouffé par son adversaire, United ne voyait pas le jour. Fernandinho trouvait Gündogan dans la surface, mais la tête du milieu allemand était bien captée par De Gea (43e).

Renversant Manchester United

Au retour des vestiaires, Manchester United se procurait sa première opportunité du match. Sur un service de Matic, Paul Pogba enroulait bien son ballon et obligeait Ederson à se détendre (49e). City répliquait quelques secondes plus tard avec David Silva aux manettes qui alertait Sterling dans la surface. L’attaquant anglais décalait astucieusement Gündogan qui voyait sa tentative de l’intérieur du pied s’écraser sur la transversale (51e). Manchester United réduisait le score sur une belle inspiration d’Alexis Sanchez qui centrait pour Herrera dont la remise de la poitrine trouvait Pogba qui ajustait Ederson (2-1, 53e). A peine le temps de souffler pour City, que les hommes de José Mourinho revenaient à hauteur. Paul Pogba décalait Sanchez sur la gauche dont le centre trouvait à nouveau Pogba dont la tête crucifiait Ederson (2-2, 55e). Le match devenait totalement fou à l’Etihad Stadium. Alexis Sanchez alertait Lingard dont la frappe filait juste à côté (60e).

United prenait pour la première fois du match l’avantage. Sur un coup-franc frappé par Alexis Sanchez, Smalling trompait Ederson du plat du pied (2-3, 69e). Sonné, Manchester City repartait en contre avec De Bruyne qui décalait Aguero dans la surface. L’attaquant argentin était victime d’une agression de Young dans la surface, non signalée par l’arbitre (78e). Dans les ultimes secondes, Leroy Sané centrait pour Aguero dont la tête était détournée miraculeusement en corner par De Gea (89e). Sur corner, Leroy Sané trouvait Otamendi dont la reprise était déviée par Sterling sur le poteau de De Gea (90e). Au terme d’un match au scénario incroyable, Manchester United privait son rival du titre de champion d’Angleterre ce soir.

L’homme du match : Pogba (7,5) : un peu brouillon, le Français avait le mérite de démontrer de l’envie en début de match. Porté vers l’avant et peu avare en efforts, le milieu des Reds Devils était l’un des seuls de son équipe à se montrer en évidence. Au retour des vestiaires, il mettait Ederson a contribution d’une frappe puissante (49e). Il parvenait à marquer suite à une excellente remise d’Ander Herrera (2-1 ; 53e). En pleine forme le Français doubler la mise d’une tête rageuse (2-2, 55e). Averti pour une intervention limite sur Nicolas Otamendi (80e).

Manchester City

Ederson (5) : le portier brésilien n’a absolument rien pu faire sur les trois buts concédés par son équipe. En dehors des trois buts encaissés, il n’a pas eu de travail à faire.

Delph (4) : très disponible sur son couloir gauche, il n’a pas hésité à prêter main forte à Leroy Sané. Très costaud défensivement dans les duels. Sa seconde période fut cauchemardesque, il a bu la tasse face aux assauts d’Alexis Sanchez. Une prestation décevante au final.

Otamendi (4) : le défenseur central argentin a rarement été pris à défaut en première période. Comme l’ensemble de son équipe, il a connu un second acte catastrophique ou il a été incapable d’apporter de la sérénité à sa défense. Sa reprise déviée par Sterling est venue mourir sur le poteau en fin de match (90e).

Kompany (3,5) : le défenseur central belge s’est fait peur sur une mauvaise relance dans l’axe qui aurait pu coûter cher à son équipe (15e). Le capitaine de City se faisait largement pardonner en ouvrant le score de la tête sur un corner de Sané (25e). Intraitable dans les duels, il apporte de la sérénité à sa défense. Dans le second acte, il est clairement coupable sur les deux derniers buts de United où son placement laisse plus qu’à désirer.

Danilo (4,5) : très sobre sur son flanc droit, il s’est évertué à bien défendre et s’est montré assez discret offensivement dans le premier acte. Il a essayé de sonner la révolte dans le second acte quand son équipe prenait l’eau. Mais il fut bien trop timide dans ses démarches. L’ancien Madrilène n’a clairement pas marqué des points ce soir.

David Silva (5,5) : l’international espagnol a éclaboussé le premier acte par sa justesse technique et sa précision dans les transmissions. Ses multiples caviars auraient pu profiter à Raheem Sterling si ce dernier n’avait pas été maladroit. A disparu complètement de la circulation dans le second acte. Remplacé par De Bruyne (71e) qui a tenté de secouer le cocotier en prenant le jeu à son compte. Sans succès malheureusement.

Fernandinho (5,5) : le milieu brésilien est le véritable métronome de son équipe. Il a récupère un nombre incalculable de ballons tout en étant la rampe de lancement des Citizens. Capable d’alterner jeu court et jeu long avec aisance, il aurait pu être passeur décisif sur une tête de Gündogan (43e). L’international auriverde n’a plus existé dans le second acte, se faisant manger par les milieux de United.

Gündogan (6) : le milieu allemand s’est distingué par son énorme activité dans l’entrejeu et sa vision du jeu. Récompensé de ses efforts par un superbe but où son contrôle orienté lui permet d’effacer Matic avant de tromper De Gea (2-0, 30e). Tout proche du doublé mais sa tête insuffisamment appuyé n’a pas inquiété De Gea (43e). Remplacé par Aguero (76e) qui aurait pu marquer pour les Citizens en fin de match mais sa tête a été déviée en corner par De Gea (90e).

Leroy Sané (6,5) : le virevoltant ailier allemand a donné le tournis à Valencia sur son côté gauche. Sa qualité de percussion se révèle toujours aussi indispensable pour son équipe. Passeur décisif sur le but de Vincent Kompany (1-0, 25e) avant d’être impliqué dans le deuxième but des Citizens (2-0, 30e). L’international allemand aurait pu distiller une autre passe décisive pour Aguero mais De Gea en a décidé autrement (90e).

Sterling (6) : repositionné dans l’axe par Pep Guardiola ce soir, l’international anglais n’a pas démérité. Véritable poison, ses déplacements et sa capacité à prendre la profondeur ont causé bien des soucis à la défense de United. Passeur décisif sur le but de Gündogan ou son décalage fait la différence (2-0, 30e). Gros bémol cependant, il a trop vendangé devant les buts de De Gea ce qui a coûté cher à son équipe. Moins tranchant dans le second acte, il trouve le poteau en déviant une frappe d’Otamendi (90e).

Bernardo Silva (5,5) : l’ancien Monégasque est toujours aussi facile techniquement. Capable de dézoner quand bon lui semble, il propose toujours des solutions à ses partenaires qui le recherchent souvent. Remplacé par Jesus (72e) qui n’a absolument pas influé sur les événements.

Manchester United

- De Gea (6) : peu inquiété en début de match, il réalisait une belle sortie devant Bernardo Silva (21e). Néanmoins, il doit s’incliner sur un but de Vincent Kompany sur corner (1-0, 25e). Dans la foulée, İlkay Gündoğan doublait la mise d’un pointu (2-0 ; 31e). Même s’il n’était pas coupable, ’Espagnol se rattrapait ensuite en captant une frappe de Sterling (41e) et une tête de Gündoğan (43e). En fin de match, il réalisait une parade de grande classe devant une tête d’Agüero (89e) et manquait de peu de se faire surprendre par Sterling (90e).

- Valencia (5) : dépassé dans son couloir, l’équatorien a eu du mal face aux incursions de Leroy Sané et David Silva. Rarement aux avants-postes, il s’est tout d’abord concentré à défendre face aux nombreuses initiatives de Manchester City. Plus à l’aise après la pause - comme l’ensemble de la défense de MU - il a élevé son niveau de jeu. Volontaire, il a réalisé de nombreuses interventions importantes.

- Bailly (5,5) : à l’image de son compère de l’axe, il a pris l’eau après la vingtième minute de jeu. En retard, l’Ivoirien était régulièrement dépassé par la vivacité des SkyBlues. Lors du second acte, il resserrait les boulons avec Chris Smalling et rendait la défense des Reds Devils imperméable. Une seconde mi-temps qui n’avait rien à voir avec ses 45 premières minutes ratées.

- Smalling (5,5) : même s’il n’avait pas besoin de se mettre en évidence durant le premier quart d’heure, il connaissait des difficultés par la suite. Sur corner, il se faisait complètement surprendre par Vincent Kompany (1-0, 25e). En seconde période, il affichait davantage de sérénité. Servi par Alexis Sanchez, il donnait l’avantage à sa formation à vingt minutes de l’issue du match (3-2, 69e)

- Young (3) : auteur d’une glissade dans sa surface en tout début de match (5e), il aurait pu mettre grandement son équipe en difficulté. Assez en dedans, il avait du mal a rentrer dans ce match. Souvent pris à défaut par Raheem Sterling en première période, il s’est rattrapé après le retour aux vestiaires. Auteur d’un tacle violent sur Kun Agüero, il aurait pu concéder un penalty et être exclu (78e).

- Matic (6) : précieux dans l’entrejeu, le Serbe a récupérer un bon nombre de ballons. Il affichait également une belle précision dans les transmissions. Toutefois, il se faisait complètement surprendre par le contrôle orienté d’İlkay Gündoğan sur le second but des Citizens (2-0, 30e). En seconde mi-temps, il a encore haussé son niveau pour prendre le dessus sur le milieu de terrain adverse.

- Pogba (7,5) : voir ci-dessus

- Herrera (7) : généreux dans l’effort, l’Espagnol n’a jamais rechigné. Suite à une mauvaise relance de Vincent Kompany, il aurait pu mettre du danger mais la défense parvenait à dégager en corner (15e). Averti pour avoir tiré le bras de Fernandinho (38e). Toujours aussi appliqué, il relançait complètement son équipe en remisant pour Paul Pogba (2-1, 53e). Imperturbable de bout en bout il livre une copie sérieuse. Il a laissé sa place à Victor Lindelöf (90e +4) venu aider sa défense.

- Lingard (4) : peu en vue en première période, le jeune anglais a vécu ce début de match comme un fantôme. Incapable de créer le moindre danger sur son couloir, il a livré une première période loin d’être convaincante. Plus à l’aise au retour des vestiaires, il n’a toutefois pas réussi à se montrer déterminant. Remplacé par Scott McTomminay (85e) venu densifier le milieu de terrain.

- Sanchez (7,5) : complètement en dehors de son sujet, le Chilien n’a pas eu le moindre impact sur le jeu de son équipe au cours des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, il va réagir. Tout d’abord en centrant pour Ander Herrera sur la réduction du score de Paul Pogba (2-1, 53e). Puis en distillant un amour de ballon pour le Français sur l’égalisation (2-2, 55e). Sur coup franc, il donnait même l’avantage à son équipe en trouvant Chris Smalling sur son chemin (3-2, 69e). Remplacé par Marcus Rashford (82e) qui n’a pas eu assez de ballons pour s’exprimer.

- Lukaku (3) : imprécis dans ce début de rencontre, l’attaquant belge avait du mal à se montrer en dehors de ses contrôles ratés. Auteur d’une intervention sévère sur Vincent Kompany, il était averti dans la foulée (45e). Inexistant lors du premier acte, il n’a guère relever la tête en seconde période. Son manque flagrant de technique et ses faibles ballons à négocier ne lui ont pas permis de se montrer dangereux dans ce match.