Ce dimanche après-midi, les amoureux du football anglais vont se régaler. En effet, en fin d’après-midi, nous allons assister au derby d’Angleterre entre les Red Devils de Manchester United et les Reds de Liverpool (rencontre à suivre sur notre live commenté). Sauf que cette affiche ne sera pas aussi excitante qu’il y a quelques années. En effet, si les Reds de Jürgen Klopp sont premiers de Premier League avec cinq points d’avance sur leur dauphin Manchester City, les Mancuniens, eux, se classent quatorzièmes.

La vie est dure en ce moment pour le coach norvégien Ole Gunnar Solskjaer. En effet, si les plus grandes folies ont été permises lors de l’arrivée de l’ancien supersub, aujourd’hui, la réalité est bien différente. Au-delà du fait d’être quatorzièmes, les Red Devis se retrouvent à un petit point des Magpies de Newcastle, premier relégable. Dans le jeu, ce n’est pas non plus ça pour Manchester United et donc il semble peu probable que les Mancuniens se refassent la cerise contre Liverpool ce dimanche.

Deux équipes tournées vers l’offensive

Solskajer va à nouveau être privé de Paul Pogba, toujours blessé, pour cette rencontre et devrait nous offrir un 4-2-3-1. De Gea prendra position dans les buts et l’Espagnol devrait être protégé par quatre hommes : Wan-Bissaka et Young sur les flancs, et Maguire et Tuanzebe dans l’axe central. Fred et McTominay devraient être les joueurs qui évolueront dans l’entrejeu. Une ligne de trois hommes devrait être alignée pour soutenir Anthony Martial. Daniel James, Juan Mata et Marcus Rashford sont pressentis pour occuper ces rôles.

Pour les Reds, du grand classique a priori. Jürgen Klopp devrait articuler son équipe en 4-3-3 avec, bien évidemment, Alisson comme dernier rempart. Alexander-Arnold et Robertson devraient animer les côtés de la défense quand Virgil van Dijk et Joel Matip se chargeront de l’axe central. Milner, Fabinho et Wijnaldum, excellent en sélection en ce milieu de semaine, devraient être aussi de la partie. Enfin devant, les trois hommes qui font trembler les défenses d’Angleterre et du Vieux Continent, Mané, Firmino et Salah. Que le spectacle commence !