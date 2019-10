De nombreuses équipes européennes sont en forme en ce moment, et Chelsea en fait partie. Depuis le 25 septembre dernier et leur match contre Grimsby en EFL Cup (7-1), les Blues n’ont connu que la victoire ! Sur une magnifique série de six succès de rang, les joueurs de Frank Lampard voulaient enchaîner ce samedi à Burnley, pour le compte de la 10e journée de Premier League. Les hommes de Sean Dyche, eux, restaient sur une défaite contre Leicester en championnat (1-2) et souhaitaient donc réagir. Du côté de Chelsea, Frank Lampard s’appuyait sur un 4-2-3-1 avec l’Américain Pulisic côté gauche et Giroud sur le banc. En face, les Clarets se présentaient en 4-4-2 à plat. Le duo Rodriguez-Barnes prenait place devant.

Devant leur public, les Clarets montraient de belles choses en début de match et ces derniers dominaient. En face, les Blues avaient du mal à créer le danger, mais la première occasion était la bonne. Après une récupération, Pulisic se jouait de son adversaire d’un passement de jambes avant d’enchaîner avec une frappe croisée du gauche qui terminait au fond des filets (21e, 0-1). Surpris, les locaux tentaient de répondre avec une tête de Barnes (23e). Derrière, c’est Kepa qui devait sauver Chelsea sur une tentative de Pieters (25e). Un peu sous pression, les Blues n’arrivaient pas à se donner de l’air, et Barnes manquait encore de peu le cadre de la tête (30e), quelques instants après une opportunité pour Pulisic (30e).

Christian Pulisic voit triple !

Très en jambes ce soir, l’international américain ne lâchait rien et avant la pause, il trouvait encore le chemin des filets. Suite à une récupération de Willian cette fois-ci, Pulisic rentrait dans la surface et marquait un doublé grâce à une frappe déviée (45e, 0-2). Les Blues menaient donc logiquement à la pause, mais le festival Pulisic n’était pas encore terminé... Au retour des vestiaires, et après une petite erreur du Français Zouma (57e), les visiteurs se mettaient à l’abri avec un troisième but. Après un corner repoussé par la défense de Burnley, Mount remettait le ballon dans la boîte où Pulisic plaçait un bon coup de tête pour le triplé (56e, 0-3) ! Après neuf apparitions sans le moindre but, l’ancien joueur du Borussia Dortmund en inscrivait donc trois en un peu moins d’une heure. Dos au mur, les Clarets devaient donc réagir, mais les locaux n’avaient même pas le temps de se remettre la tête à l’endroit.

Quelques instants après le troisième but de l’Américain, Willian participait au spectacle avec une belle frappe croisée du pied droit qui surprenait le gardien de Burnley Pope (58e, 0-4). Après l’heure de jeu, les Clarets réagissaient enfin. Tomori devait en effet réaliser un énorme retour pour empêcher Rodriguez de marquer devant Kepa (62e). Le ballon se rapprochait des cages de Chelsea, et James réalisait à son tour des interventions propres dans la surface pour anéantir une offensive des locaux (64e). De l’autre côté du terrain, Hudson-Odoi obtenait ensuite un penalty, mais la VAR rattrapait l’ailier anglais. M. Oliver sortait même un carton jaune pour simulation (77e). On se dirigeait donc vers une large victoire des Blues, mais les Clarets ne l’entendaient pas de cette oreille. Suite à une magnifique frappe, Rodriguez réduisait l’écart (86e, 1-4). Les visiteurs levaient un peu trop le pied, et McNeil, grâce à un tir dévié par Tomori, surprenait à son tour Kepa (89e, 2-4). Le score en restait là. Chelsea s’imposait pour la sixième fois de la saison en PL et confortait sa 4e place.