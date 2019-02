Après leur naufrage contre Bournemouth en milieu de semaine (défaite 4-0), Chelsea devait se reprendre cet après-midi en recevant la lanterne rouge de Premier League, Huddersfield. Et les Londoniens ne sont pas passés à côté de leur match cette fois-ci. Pour sa troisième apparition chez les Blues, Gonzalo Higuain trouvait rapidement la faille dans le match (1-0, 16e), suite à un excellent service de Kanté. Eden Hazard doublait la mise juste avant la pause sur penalty (2-0, 45+1e), suite à une faute de Kachunga sur Azpilicueta.

Au retour des vestiaires, les hommes de Maurizio Sarri, qui avait chargé ses joueurs mercredi dernier, regrettant le fait qu’« ils ne savent pas ce qu’ils doivent faire », ont tranquillement géré leur avance, inscrivant même trois pions supplémentaires, avec Hazard tout d’abord qui s’offrait son deuxième doublé de la saison (3-0, 66e), Higuain ensuite d’une jolie frappe (4-0, 69e) et David Luiz enfin d’une tête sur corner (5-0, 86e).

Everton perd encore des plumes à domicile

Ce 14e succès de la saison pour Chelsea permet aux Blues de passer devant Arsenal, qui se déplace demain à Manchester City (à 17h30). Huddersfield de son côté sombre un peu plus dans la crise, malgré la récente arrivée de Jan Siewert en remplacement de David Wagner sur leur banc, et reste à 12 points de Burnley, premier non-relégable.

Dans les autres matches de l’après-midi, Wolverhampton a réalisé une jolie opération en s’imposant à Everton (3-1), grâce à des réalisations de Neves (1-0, 07e), Jimenez (2-1, 45e) et Dendoncker (3-1, 66e), alors qu’André Gomes (1-1, 27e) avait égalisé entre temps pour les Toffees. Dans les matches de mal-classés, Crystal Palace (15e de Premier League) est venu à bout de Fulham (19e) 2-0, tandis que Burnley (17e) et Southampton (16e) se sont neutralisés 1-1, Ashley Barnes égalisant pour les Clarets dans le temps additionnel sur penalty (90+4e). Enfin, Brighton (13e) et Watford (9e) se sont quittés sur un score nul et vierge 0-0.

Les résultats des matches de 16h

Chelsea 5-0 Huddersfield : Higuain (16e, 69e), Hazard (sp. 45+1e, 66e), D. Luiz (86e)

Burnley 1-1 Southampton : Barnes (sp. 90+4e) ; Redmond (55e)

Crystal Palace 2-0 Fulham : Milivojevic (sp. 26e), Schlupp (87e)

Everton 1-3 Wolverhampton : Gomes (27e) ; Neves (sp, 07e), Jimenez (45e), Dendoncker (66e)

Brighton 0-0 Watford