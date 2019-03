À la veille du choc entre Liverpool et Tottenham (demain à 17h30), Manchester City avait l’occasion de mettre la pression sur les Reds, en reprenant possession de la première place du championnat anglais. Pour cela, les Citizens devaient s’imposer à Craven Cottage, sur la pelouse de Fulham (19e). Pour les locaux, la mission était tout autre, puisqu’ils cherchent désespérément à glaner quelques précieux points, sachant que leur avenir en Premier League semble très compromis, eux qui comptent treize longueurs de retard sur Burnley, premier non-relégable. Pour cette rencontre, Pep Guardiola avait décidé d’aligner un 4-3-3 classique, avec Sterling, Agüero et Bernardo Silva formant la ligne offensive, laissant notamment Sané, Mahrez et Gabriel Jesus sur le banc. De leurs côtés, les Cottagers s’alignaient en 5-4-1, Ryan Babel occupant seul la pointe de l’attaque.

Les visiteurs démarraient fort la partie, avec plusieurs jolies combinaisons à mettre à leurs actifs. Et ils allaient être vite récompensés de leurs efforts, puisque peu après que Sergio Agüero ait vu sa tentative être repoussée par le défenseur Fosu-Mensah (4e), Bernardo Silva trouvait la faille, d’une jolie frappe du gauche à l’entrée de la surface, qui est venue se loger dans le petit filet opposé de Rico (0-1, 5e). Les occasions se multipliaient alors pour City, qui maintenait la pression sur son adversaire, faisant courir les joueurs de Fulham derrière la balle. Le public local se permettait même de chambrer sa propre équipe, en chantant des « Olé » à chacune de ses passes réussies. Gündogan (14e), David Silva (15e) puis De Bruyne (16e) buttaient sur la défense à cinq mise en place par Scott Parker. Au quart d’heure de jeu, les Mancuniens comptaient déjà onze tirs !

Sergio Agüero conforte son avance au classement des buteurs

Mais Fulham relevait peu à peu la tête, et leur première occasion arrivait enfin à la 20e minute du match, lorsque Babel n’arrivait pas à cadrer sa tête suite à un coup franc dangereux. Cela ne suffisait pas toutefois pour faire peur aux Skyblues, qui récupéraient une fois de plus le ballon dans les pieds de la défense adverse, avec Bernardo Silva qui servait Agüero dans la surface, laissant ce dernier ajuster Rico d’un subtil piqué (0-2, 27e), haussant ainsi à 19 son nombre de buts en Premier League cette saison. Ederson repoussait bien par la suite un centre puissant de Sessegnon (33e), Gündogan voyait sa frappe flirter avec la lucarne droite des cages adverses (44e), et les deux formations rentraient au vestiaire sur ce score de 2-0 en faveur des hommes de Pep Guardiola.

En seconde période, la directive de l’entraîneur espagnol était claire : gérer l’avantage en levant le pied et en faisant un peu plus tourner le ballon. La consigne était bien respectée par les Mancuniens, qui conservaient tranquillement leur avance, avec quelques rares incursions dans le camp adverse. Sterling voyait sa tentative être repoussée par Sergio Rico (61e), et Kevin De Bruyne se montrait dangereux à travers ses coups de pied arrêtés, que ce soit sur corner ou coups francs. Le rythme de la rencontre était très clairement retombé dans cette deuxième mi-temps, et City ne se pressait pas pour définitivement tuer le match, les adversaires ne proposant pas grand-chose en face.

Fulham quasiment condamné à la relégation

Kyle Walker trouvait bien le poteau des Londoniens en fin de rencontre (80e), Gündogan ne cadrait pas (84e), Ederson captait un coup franc dangereux de Schürrle (87e), Sterling gâchait une occasion énorme (88e), et le score n’évoluait pas, City remportant la partie 2-0. Les Skyblues montent ainsi sur la plus haute marche du podium, un point devant Liverpool et avec le même nombre de matches joués. De son côté, Fulham se rapproche de plus en plus de la Championship, et les Cottagers pourraient même voir la lanterne rouge Huddersfield leur passer devant, en cas de victoire des Terriers sur la pelouse de Crystal Palace (cet après-midi à 16h).