Pas de repos pour les braves. C’est ce que doivent se dire les fans de football qui regardent chaque année les rencontres du 26 décembre pour le jour des boîtes plus connu sous son nom en Anglais : le Boxing Day. En effet, c’est le 26 décembre que se jouent les rencontres de la 20e journée de Premier League. Ainsi, Manchester United, entre autres, recevait à Old Trafford l’équipe de Burnley que José Mourinho avait qualifié il y a deux jours de formation qui va jouer les places européennes en fin de saison.

Le technicien portugais ne pensait pas si bien dire tant son équipe a eu du mal à aborder la rencontre. Dès la troisième minute de jeu, les visiteurs allaient trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Barnes après un sublime cafouillage juste sous les yeux de David de Gea (0-1, 3e). Dès lors, une véritable attaque-défense se mettait en place. Sauf que les joueurs de Mourinho ne parvenaient pas vraiment à trouver de brèches. La paire de devant Lukaku-Ibrahimovic, dont on a du mal à trouver comment ils peuvent être complémentaires, était absolument invisible. Et ce qui devait arriver arriva. Steven Defour, d’un sublime coup franc lointain trouvait la lucarne de David de Gea (0-2, 36e).

Chelsea a pris son temps

Au retour des vestiaires, on assistait exactement au même style de rencontre, les Mancuniens tentaient de revenir au score et les joueurs de Burnley se contentaient de bien défendre et de bien jouer les opportunités en contre. Sauf que MU se rapprochait du but. En effet, sur un magnifique centre venant de la droite, Lingard envoyait sa reprise sur la barre transversale de Pope (50e). Mais ce n’était que partie remise pour l’Anglais puisqu’il allait trouver le chemin des filets sur une talonnade bien sentie (1-2, 53e). Paul Pogba et ses coéquipiers avaient beau tout essayer, rien ne semblait vouloir rentrer dans le but de Burnley. Il aura donc fallu attendre le temps additionnel pour voir Lingard, l’homme en forme de cette rencontre, égaliser sur une frappe surprenante (2-2, 90e +2). Avec ce résultat, MU conserve un point d’avance sur Chelsea.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi impliquant le big four, Chelsea a mis du temps à se défaire de la ville portuaire de Brighton. Au terme d’une première période maîtrisée, les hommes d’Antonio Conte n’avaient pas réussi à faire la différence. C’est en seconde période qu’ils ont accéléré et donc trouvé la faille tout d’abord par Morata au bout de deux minutes en deuxième période (1-0, 47e) puis par le latéral Marcos Alonso peut après l’heure de jeu (2-0, 61e). Avec cette belle victoire, les Blues prennent cinq points d’avance sur Tottenham, son premier poursuivant qui se classe à la 4e position de Premier League.

Les résultats de l’après-midi :

Tottenham 5-2 Southampton : Kane (22e, 39e, 67e), Alli (49e) Son (51e) pour Tottenham, Boufal (64e) et Tadic (82) pour Southampton

Bournemouth 3-3 West Ham : Gogsling (29e), Ake (57e), Wilson (90e +1) pour Bournemouth ; Collins (7e), Arnautovic (82e, 89e) pour West Ham

Chelsea 2-0 Brighton : Morata (47e), Marcos Alonso (61e).

Huddersfield 1-1 Stoke : Ince (10e) pour Huddersfield ; Sobhi pour Stoke City (60e)

Manchester United 2-2 Burnley : Lingard (53e, 90e +2) pour MU ; Barnes (3e), Defour (36e) pour Burnley

Watford 2-1 Leicester : Wague (45e), Doucouré (66e) pour Watford ; Mahrez (37e) pour Leicester

West Bromwich 0-0 Everton.