Pour certains, il est déjà devenu un has-been et n’est que plus que l’ombre du génial entraîneur qu’il était à ses débuts. Pour d’autres, il incarne mieux que quiconque la culture de la gagne et va faire progresser Tottenham. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrivée de José Mourinho chez les Spurs suscite le débat outre-Manche. Le choix de Daniel Levy, le président du club londonien, de faire appel au technicien portugais est commenté de toutes parts. Il fait par contre l’unanimité contre lui concernant la décision de se séparer de Mauricio Pochettino, après tant d’années de travail de qualité.

C’est désormais à José Mourinho d’exploiter les fruits du labeur de son homologue argentin. Comment ? Les médias anglais multiplient les informations sur les premiers pas du Special One dans son nouveau club. Pour le Daily Mirror par exemple, Mourinho a fait dans la séduction avec ses nouveaux joueurs lors de sa première séance, enchaînant les apartés (avec Harry Kane et Dele Alli notamment). Le tabloid anglais évoque aussi un autre fait d’importance pour les Spurs : les cas de Christian Eriksen, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Trois joueurs phares dont le contrat expire en juin prochain.

Jusqu’à présent, Tottenham avait échoué à les faire prolonger, et des moments de tension étaient relayés. L’arrivée de José Mourinho pourrait changer la donne sur ce sujet et faire pencher la balance du côté du club londonien, avec la perspective d’enfin gagner des trophées. Autre dossier jugé prioritaire par l’entraîneur lusitanien : le fait de conserver Harry Kane. Ce serait même l’un des points de discussion avec Daniel Levy lors des négociations débouchant sur sa signature. Mourinho aurait réclamé de pouvoir conserver Kane le long de son mandat sur le banc de touche.

Les rumeurs Bale et... Luis Campos

Les premières rumeurs de transfert ont surgi dès les premières heures de l’ère Mourinho dans la presse, de Bruno Fernandes à Youcef Atal en passant par Paulo Dybala ou encore... Gareth Bale. Le Gallois serait devenu une cible pour le mercato hivernal. Cependant, le Guardian explique de son côté que la direction de Tottenham a bien fait savoir à son nouveau coach qu’il n’avait pas de budget transfert pour le mois de janvier, le but étant de mieux exploiter les ressources actuelles et de s’appuyer aussi sur le centre de formation.

Finalement, c’est dans le staff que cela a vite bougé. Mourinho a recruté l’adjoint de Christophe Galtier à Lille, Joao Sacramento, ainsi que Nuno Santos, l’entraîneur des gardiens du LOSC. Pour faire les choses bien, il a demandé l’autorisation de les contacter auprès de Luis Campos, le conseiller de Gérard Lopez, président lillois, et grand ami. Ami à tel point qu’il pourrait le rejoindre selon Skysports. Hier soir, le média expliquait que Campos était ouvert à un départ à Tottenham. Piller Lille pour lancer son aventure à Tottenham, la preuve que José Mourinho peut encore nous surprendre !