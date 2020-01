La défaite lors du derby de La Mersey contre Liverpool (1-0, FA Cup) n’a pas du tout plu à Carlo Ancelotti. Le nouveau manager d’Everton aurait mis ses joueurs face à leurs responsabilités dans une discussion animée au sein du vestiaire. Un échange qui lui aurait permis de voir ce que son groupe a dans le ventre et, surtout, de peaufiner son audit interne. Et selon le Sun, l’Italien pourrait faire des premières victimes d’ici la fin du mois de janvier sur le marché des transferts.

Ainsi, le coach transalpin aurait décidé de se séparer de plusieurs éléments, et non des moindres. Les noms de l’attaquant turc Cenk Tosun (28 ans), de l’attaquant anglais Theo Walcott (30 ans) et du milieu français Morgan Schneiderlin (30 ans) sont cités par le tabloïd comme placés sur la liste des transferts sur demande de l’ancien entraîneur du Paris SG. Mais ce n’est pas tout. Le Sun ajoute en effet que le Mister ne s’opposerait pas non plus aux départs du défenseur anglais Michael Keane (26 ans) et du meneur islandais Gilfy Sigurdsson (30 ans).

Jusqu’à 10 joueurs concernés !

Tout aussi surprenant, toujours d’après le journal anglais, Carletto aurait demandé à son directeur sportif Marcel Brands de lui trouver un nouveau gardien, alors que le n° 1 en place n’est autre que le titulaire de la sélection d’Angleterre Jordan Pickford (25 ans)... Mais ce n’est pas tout. Le Liverpool Echo ajoute que les pensionnaires de Goodison Park font également face à la gestion de plusieurs fins de contrat.

Ainsi, le latéral de Curação Cuco Martina (30 ans), le portier néerlandais Maarten Stekelenburg (37 ans), l’attaquant sénégalais Oumar Niasse (29 ans) et le latéral anglais Leighton Baines (35 ans), sous contrat jusqu’en juin 2020, sont tous annoncés sur le départ en janvier ou en fin de saison. Qu’on se le dise, l’heure de la reconstruction a clairement sonné chez les Toffees. Et elle pourrait bien démarrer dès ce mois-ci.