C’est ce qu’on appelle un sacré retournement de situation. Longtemps inflexible sur le dossier Philippe Coutinho malgré des offres astronomiques du FC Barcelone, Liverpool a finalement changé de braquet ces dernières heures. Dans son édition du jour, Sport révèle en effet que la dernière réunion entre l’entourage de Philippe Coutinho et la direction des Reds se serait si bien passée que cette dernière accepterait finalement de céder son maître à jouer. L’international brésilien qui a clamé haut et fort ses velléités de départ s’apprête donc à gagner son bras de fer.

Il faut dire que le milieu auriverde avait passé la vitesse supérieure ces derniers jours en transmettant une transfert request à ses dirigeants. Conscient que les états d’âme de son joueur pourraient jouer un rôle néfaste au sein du vestiaire, le club anglais s’est finalement résolu à ouvrir les négociations avec le FC Barcelone pour un transfert. Mais les pensionnaires d’Anfield Road souhaitent rester les maîtres du jeu. Ainsi, les Reds exigeraient d’abord de trouver le successeur de Coutinho avant de le voir filer au Barça.

Liverpool planche déjà sur la succession de Coutinho

En effet, sur les bords de la Mersey on refuse de se retrouver dans une situation inconfortable, à savoir vendre Philippe Coutinho et rencontrer des difficultés pour dénicher son remplaçant. A ce sujet, le club entraîné par Jürgen Klopp lorgnerait un certain Renato Sanches (20 ans) en grandes difficultés au Bayern Munich. Les contacts se seraient ainsi intensifiés ces dernières heures.

Klopp resterait convaincu que Liverpool constituerait un bon tremplin pour l’international portugais. En ce qui concerne le futur transfert de Philippe Coutinho au FC Barcelone, les tractations porteraient sur une indemnité estimée à 160 millions d’euros bonus compris. Le temps presse désormais pour les dirigeants catalans soucieux de boucler ce transfert pharaonique rapidement pour l’inscrire sur la liste des joueurs susceptibles de disputer la prochaine Ligue des champions. Le jeu en vaut clairement la chandelle...