Après la défaite à domicile contre Burnley (0-2), Ole Gunnar Solskjaer avait répété que Manchester United cherchait activement des renforts hivernaux pour aider une équipe en grande difficulté. « Nous cherchons à nous renforcer, nous devons le faire. Nous le savons. Nous avons pris la décision de laisser partir certains joueurs parce que nous avions besoin de rafraîchir l’équipe. Nous avons besoin de recrues de qualité. Nous travaillons sur la possibilité de nous améliorer et d’avoir de nouveaux éléments ».

Sauf que rien ne se passe comme prévu, et ce, malgré la puissance financière du géant anglais. Aujourd’hui, The Independent annonce même que l’actuel cinquième du classement de Premier League est bien parti pour boucler son mercato d’hiver sans aucune signature majeure. Car pour le moment, tous les dossiers dans lesquels sont impliqués les Mancuniens patinent. À commencer par celui de l’attaquant tant désiré pour pallier la longue absence de Marcus Rashford.

MU a bien tenté de s’immiscer dans l’affaire Cavani, mais le Matador n’a qu’une priorité : signer à l’Atlético de Madrid. Le Lyonnais Moussa Dembélé a aussi été supervisé à de nombreuses reprises, mais aucune offre n’a été faite à l’OL. Plus tard, un journaliste du média The Athletic a révélé que le club détenu par la famille Glazer a aussi tenté sa chance avec le Français Jean-Kévin Augustin, mais ce dernier était déjà en négociations avancées avec Leeds (avec qui il s’est officiellement engagé hier). Le nom du Milanais Krzysztof Piatek était également évoqué, mais The Independent affirme que les Mancuniens ne sont pas intéressés par un transfert dès à présent (les Rossoneri réclament au moins 30 M€ pour le Polonais).

