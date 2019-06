Aaron Wan-Bissaka (21 ans) peut souffler. Après plusieurs semaines de négociations haletantes entre Crystal Palace et Manchester United, le jeune latéral droit des Eagles va enfin revêtir le maillot des Red Devils. Un dénouement heureux donc pour un feuilleton qui s’est étiré dangereusement en longueur. Et pourtant, United n’a jamais rendu les armes dans ce dossier. Il faut dire que les Eagles se sont montrés intransigeants au niveau des tractations pour leur international anglais U21.

Les dirigeants mancuniens avaient formulé il y a plusieurs jours une première offre estimée à 45 millions d’euros. Proposition éconduite par les dirigeants de Palace. Loin d’être résignées sur le sujet, les hautes sphères mancuniennes ont relancé les hostilités avec une deuxième offre de 55 millions d’euros (40 millions + 15 millions de bonus). Une nouvelle fois rejetée par les Eagles. Priorité d’Ole Gunnar Solskjaer pour renforcer son couloir droit en défense, Wan-Bissaka voyait les refus de son club s’enchaîner.

It's official — @AWBissaka is a Red #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 29 juin 2019