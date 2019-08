Ça bouge à Arsenal en cette dernière ligne droite du mercato notamment au niveau défensif. Si Laurent Koscielny a forcé son départ pour rejoindre Bordeaux et que Shkodran Mustafi pourrait être envoyé en Ligue 1, les Gunners se devaient de se renforcer. Après avoir visé Samuel Umtiti (FC Barcelone), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Daniele Rugani (Juventus), c’est finalement David Luiz qui va renforcer l’arrière garde du club londonien.

Le club coaché par Unai Emery l’a confirmé par le biais d’un communiqué : « le défenseur international brésilien David Luiz a signé pour nous lors d’un transfert permanent en provenance de Chelsea. À 32 ans, le défenseur central dispose d’une grande expérience et a disputé 524 matches en 13 saisons. »

À 32 ans, l’international brésilien (57 sélections - 3 buts), qui a refusé de s’entraîner avec les Blues hier pour forcer son départ chez le voisin londonien, va connaitre son quatrième club après Benfica, le PSG et Chelsea. David Luiz, qui s’est engagé pour deux saisons, va apporter toute son expérience dans un secteur où Arsenal n’a guère brillé ces dernières saisons. L’opération va coûter environ 8,5 M€, une broutille devant les 60 M€ qu’était prêt à aligner le club anglais pour s’attacher les services du défenseur français de Leipzig, Dayot Upamecano.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4

#BemvindoDavid

— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2019