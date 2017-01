Depuis jeudi, le visage de Dimitri Payet s’affiche à la Une des médias français et anglais. Et pour cause, en conférence de presse, Slaven Bilic a lancé un pavé dans la mare en révélant que le meneur de jeu réunionnais avait demandé à quitter West Ham. Pire encore, l’international tricolore est prêt à partir au clash et à ne plus porter les couleurs du club londonien pour forcer son départ. Un départ pour l’Olympique de Marseille, la formation phocéenne s’étant déjà mise d’accord avec le joueur tandis qu’elle a par ailleurs formulé une offre de transfert aux Hammers (23 M€ + 3 M€).

Dans sa chronique au London Evening Standard, Bilic n’a évidemment pu éviter ce sujet, et a donc livré quelques nouvelles indiscrétions à propos de cette affaire : « Il y a trois jours, lui et moi avons eu une réunion. J’ai alors compris ses intentions. Juste avant ma conférence de presse, j’ai demandé à Dimitri s’il confirmait ses intentions ou s’il avait changé d’avis. Il m’a répondu qu’il était sûr de son choix. La meilleure chose à faire était donc de révéler aux supporters et aux autres joueurs ce qui se tramait », a-t-il indiqué, avant d’expliquer comment il a lui-même accueilli cette nouvelle.

Payet inventera une blessure pour ne pas jouer

« J’étais triste, énervé mais, dans la mesure où il m’a dit qu’il ne jouerait plus pour le club, je n’avais pas d’autre choix que de préparer le match de ce samedi sans lui. Il ne s’entraînera pas avec nous mais le club maintient sa position, il n’est pas à vendre. Le mieux aurait été que ça ne se passe jamais, qu’il reste au club. Mais ce n’est pas le cas », a-t-il écrit, entre déception et frustration. Reste que, par ces lignes, le manager croate des Hammers maintient sa position. À savoir que, s’il accepte de faire sans l’ancien Stéphanois dans son effectif, il se refuse pour autant à le vendre.

Une politique vraiment tenable jusqu’à la fin du mercato hivernal ? Difficile à imaginer d’autant que, dans les colonnes du Daily Mirror, une source interne au club anglais confirme que Payet est déterminé à aller au bout de son idée : « Il a fait savoir que tant qu’il n’y a pas un départ, il ne s’entraînera pas et ne jouera pas, et qu’il inventerait même une blessure s’il le faut », aurait fait savoir le joueur de 29 ans, auteur de 2 buts en 18 matches de Premier League disputés au cours du présent exercice. 18, et probablement pas un de plus cette saison...