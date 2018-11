15 juillet 2017. Tiémoué Bakayoko quitte l’AS Monaco après une belle saison pour rejoindre Chelsea. Les Blues n’avaient pas hésité à miser 42 millions d’euros et à lui offrir un bail de 5 ans. Mais le milieu de terrain n’a pas vraiment réussi à convaincre Antonio Conte. Malgré le départ de ce dernier et l’arrivée de Maurizio Sarri, rien n’a changé pour le Français. Pour lui donner du temps de jeu et éviter d’empiler les joueurs, les pensionnaires de Stamford Bridge ont fait comme d’habitude : ils l’ont prêté. Et c’est à l’AC Milan qu’il a posé ses valises le 14 août dernier. Accueilli en grande pompe, l’ancien Rennais voulait prendre un nouveau départ et montrer qu’il n’était pas une erreur de casting. Mais près de trois mois après son arrivée en Italie, Tiémoué Bakayoko semble être à la peine. Son entraîneur, Gennaro Gattuso, n’avait pas dit le contraire il y a quelques semaines au moment d’analyser son cas au mois d’août.

Une adaptation qui prend du temps

« Bakayoko doit apprendre des choses de base comme comment recevoir le ballon. Il doit apprendre la bonne position de son corps. Il ne suffit pas d’une semaine pour éliminer les défauts des joueurs. C’est pourquoi j’ai préféré commencer par les joueurs de l’ancienne direction ». L’ancien international italien a tiré le même bilan fin octobre « Il est un peu en difficulté, mais c’est notre devoir de le faire jouer à son meilleur niveau ». Le joueur, qui a déclaré qu’il a eu bonne relation avec son entraîneur, est aussi conscient qu’il peut et doit mieux faire. « J’essaie de m’adapter à la façon dont joue l’AC Milan, et je donne mon maximum pour bien jouer sur le terrain, mais j’ai encore du temps pour m’améliorer. La Serie A est différente de la Ligue 1, je progresse et je pense qu’avec le temps, vous verrez le joueur que vous avez pu voir à Monaco ». Mais pour le moment, on ne l’a pas vraiment vu à Milan.

Au total, le footballeur âgé de 24 ans a été utilisé à 9 reprises cette saison chez les Rossoneri. Sur ces 9 rencontres, il en a joué trois en Europa League. À chaque fois, il avait été titularisé. S’il avait disputé les matches en intégralité contre Dudelange et l’Olympiakos, il a été sorti à la mi-temps face au Betis (25 octobre). En Serie A, le natif de Paris n’a pas eu l’occasion de s’exprimer très souvent. Apparu 6 fois, il a été remplaçant lors des 5 premiers matches de championnat durant lesquels il a joué (il n’est pas entré en jeu à deux reprises, ndlr). Soit un temps de jeu de 94 minutes ! Hier, Gennaro Gattuso l’a titularisé pour la première fois de la saison en Serie A face au Genoa. Une partie qu’il a disputée entièrement (90 minutes). C’est d’ailleurs la première fois qu’il a participé à un match remporté par son équipe en championnat cette saison. Avant cela, il avait connu deux défaites et trois nuls.

Un retour à Chelsea dès le mois de janvier ?

Si Milan a gagné hier (2-1), Bakayoko, limité techniquement et parfois dépassé, a été impliqué sur le but égalisateur du Genoa après avoir perdu le ballon dans sa propre surface (1-1). Sifflé par une partie des supporters et au cœur des débats et des critiques, Bakayoko peut compter sur le soutien de Gattuso. « Il méritait une soirée comme ça. Il a été à un niveau tactique et physique dévastateur. Il ressemblait à un géant. En première mi-temps, c’est comme s’il avait un aimant. Il a fait une erreur sur le but. (...) Mais on a vu le vrai Tiémoué Bakayoko ». Un discours de façade pour éviter d’enfoncer le joueur et créer une nouvelle polémique nous a-t-on expliqué. Car en coulisses, le sort du joueur de Chelsea serait quasiment scellé comme nous l’a confié Valentina Clemente, journaliste au Corriere dello Sport et spécialiste du foot italien.

« Après sa prestation hier soir face au Genoa, l’aventure de Bakayoko avec Milan est terminée. D’un côté, Gattuso n’était pas content du tout de ce qu’il a fait sur le terrain même s’il a laissé entendre le contraire. D’un autre, les supporters étaient énervés pas son match. C’est très envisageable qu’il retourne vite à Chelsea. Depuis qu’il est parti de Monaco, il n’a pas su trouver sa place. Peut-être qu’il est parti trop tôt. Que ce soit à Chelsea ou à Milan, aucune aventure n’a été concluante. Il est arrivé à Milan dans un contexte assez particulier. Au début, personne ne comprenait pourquoi il avait été recruté. Il n’est pas dans les conditions optimales pour se retrouver. Il devait retrouver la confiance mais en même temps, le début de saison du Milan n’était pas facile ». Comme l’a révélé le Corriere dello Sport il y a quelques jours, les Lombards ne seraient donc pas satisfaits des prestations du joueur qui pourrait ne pas aller au bout de son prêt et être renvoyé à Chelsea dès le mois de janvier 2019. À Tiémoué Bakayoko de montrer rapidement son vrai visage pour éviter une nouvelle déception !