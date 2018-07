La Juventus vient de faire sauter le record de transfert de son histoire en s’offrant Cristiano Ronaldo pour un montant de 100 millions d’euros. Un montant qui fait du Portugais le joueur le plus cher de l’histoire du club et du championnat italien, devançant Gonzalo Higuain. Du côté de Turin, il aura la lourde responsabilité de mener le multiple champion d’Italie au titre sur la scène européenne. Et c’est tout logiquement qu’au sein de la Juve, on se félicite de cet énorme coup. Beppe Marotta s’est exprimé dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

« C’est un grand travail d’équipe. Oui, nous sommes heureux, très heureux. Et les vrais protagonistes sont le joueur et les actionnaires de la Juve. C’est Cristiano Ronaldo qui a été le premier à croire à cette opération, le premier à la lancer. C’est lui qui a choisi la Juve. Et quand nous avons compris que nous pouvions saisir cette opportunité, les actionnaires du club ont accepté de nous soutenir. J’insiste, c’est un grand travail d’équipe », a-t-il d’abord expliqué.

Le transfert de Cancelo, le tout début

« Le début de l’opération ? Quand nous avons commencé à discuter pour Cancelo, qui a le même agent que Ronaldo, à savoir Jorge Mendes. Nous voulons exprimer notre bonheur et satisfaction maximales pour l’opération Cristiano et son choix de rejoindre la Juve. Cristiano est très heureux de pouvoir jouer pour l’un des clubs les plus importants du monde, il a choisi où il vivra, c’est très beau loft dans le centre-ville de Turin », a ajouté le dirigeant turinois.

Le média précise par ailleurs que Cristiano Ronaldo bénéficiera de quelques avantages fiscaux en Italie, comme tous les étrangers choisissant de résider en Italie. Autant dire que les débuts du Portugais seront très attendus mais aussi scrutés de très près de l’autre côté des Pyrénées. On verra le désormais ancien Madrilène sous la tunique noire et blanche dès le mois d’août !