La saison 2017-2018 a sûrement été l’une des plus passionnantes de Serie A. Alors coach du Napoli, Maurizio Sarri a poussé une Juventus sextuple championne d’Italie jusqu’à ses derniers retranchements. Développant l’un des plus beaux jeux d’Europe, le Transalpin échouait néanmoins dans sa mission et terminait la saison à quatre longueurs des Bianconeri. Un échec retentissant qui a sonné le glas à trois belles années au sein du club de la cité parthénopéenne. Il décidait alors de rejoindre Chelsea pour sa première expérience à l’étranger.

Si les prémices de son équipe étaient intéressantes et lui permettaient de virer en tête lors de la 5e journée de Premier League, la suite s’annonçait plus compliquée. Décroché par Liverpool et Manchester City, il était rapidement écarté de la course au titre avec les Blues. À la lutte avec Tottenham, Arsenal et Manchester United pour les places qualificatives en Ligue des Champions, son équipe se retrouvait même sixième au moment d’aborder le sprint final. Menacé et annoncé tout proche de la sortie, il a retourné l’opinion avec une fin de saison canon. Son équipe a réussi à terminer à la troisième place de la Premier League et il a décroché la Ligue Europa en faisant exploser Arsenal en finale (4-1).

Des attentes élevées

Des faits d’armes qui parlent pour lui et qui ont charmé la Juventus. Déjà impressionné par le travail réalisé par le natif de Naples en Italie, le club bianconero en a fait l’un des favoris pour prendre la succession de Massimiliano Allegri. À la lutte avec Simone Inzaghi (Lazio) pour ce poste tant convoité, il a finalement été choisi par les dirigeants du club du Turin. Désormais, il devra répondre à des attentes très élevées. Tout d’abord remporter un neuvième titre de champion d’Italie avec la Vecchia Signora, mais surtout gagner la Ligue des Champions.

Un trophée attendu depuis 1996 par la formation piémontaise. Dans un communiqué, le club italien a annoncé la signature de Maurizio Sarri pour les trois prochaines années : « Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de la Juventus. L’entraîneur arrive au club après une année passée en Angleterre à Chelsea. Maurizio Sarri s’est engagé pour trois ans. Son aventure commence maintenant à la Juventus. Bienvenue à la Juventus Maurizio, » précise le communiqué officiel du champion d’Italie.

UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu — JuventusFC (@juventusfc) 16 juin 2019

