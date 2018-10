Le jour et la nuit. Auteur de onze victoires d’affilée toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, la Juventus avait perdu ses premiers points le week-end dernier en concédant le nul contre le Genoa (1-1). Mais trois jours plus tard, le champion d’Italie s’était repris en dominant Manchester United (0-1) à Old Trafford en Ligue des Champions. Une série de douze matches sans la moindre défaite donc pour la formation de Massimiliano Allegri, qui défiait ce samedi Empoli pour le compte de la 10e journée de Serie A. Une équipe qui restait sur une série de huit matches sans succès en championnat, la dernière victoire remontant à la première journée face à Cagliari (2-0). Pour tenter de sortir de cette mauvaise passe, Aurelio Andreazzoli s’appuyait sur un 4-3-2-1 avec comme changements Bennacer à la place de Capezzi et La Gumina remplacé numériquement par Traoré. Côté turinois, Massimiliano Allegri conservait son 4-3-3 mais titularisait De Sciglio dans le couloir à la place de Cancelo, et Bernardeschi devant lui à la place de Cuadrado.

Sur la pelouse du Stadio Carlo Castellani, les Bianconeri commençaient bien leur rencontre en prenant possession du ballon pour tenter de créer le danger. Après un premier corner repoussé de Pjanic (6e), Provedel voyait la frappe du Bosnien passer de peu à côté de ses cages (11e). Les minutes défilaient et aucune des deux formations n’arrivaient à se créer une opportunité, malgré de nombreux corners côté turinois (8 dans le premier acte). Et juste avant la demi-heure de jeu, les Azzurri ouvraient le score. Sur leur première réelle occasion, les locaux trouvaient en effet la faille grâce à Caputo, auteur d’une frappe enroulée du pied gauche (28e, 1-0). Surpris, les Bianconeri tentaient de réagir mais les opportunités n’étaient pas nombreuses. Seul Cristiano Ronaldo plaçait une tête que Provedel captait plein axe (40e). Finalement, Empoli était devant à la pause (1-0).

CR7 voit double !

Au retour des vestiaires, Massmiliano Allegri conservait le même onze malgré ce but de retard au tableau d’affichage. Et rapidement, les champions d’Italie se procuraient une énorme occasion. Après une première frappe cadrée d’Alex Sandro, Pjanic héritait du cuir mais sa demi-volée s’échouait sur la barre transversale de Provedel (49e) ! Mais les visiteurs ne comptaient pas en rester là, et Dybala obtenait un penalty suite à une faute de Bennacer. Cristiano Ronaldo prenait le ballon et se chargeait d’égaliser en prenant à contre-pied le portier adverse (54e, 1-1), inscrivant son sixième but de la saison. Totalement relancés, CR7 et ses coéquipiers continuaient leur travail. Massimiliano Allegri apportait même du sang-neuf avec l’entrée en jeu de Cuadrado à la place de Bernardeschi (66e). Mais ses joueurs n’arrivaient plus à inquiéter l’arrière-garde adverse, jusqu’à cette 70e minute.

10 - Cristiano #Ronaldo has been directly involved in 10 (7 goals, 3 assists) of the last 14 Juventus goals in the Serie A 18/19. Leader. #EmpoliJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 octobre 2018

Après le remplacement d’Antonelli par Pasqual (69e) du côté d’Empoli, la Juventus prenait effectivement l’avantage, et de quelle manière. Servi par Pjanic aux abords de la surface, Cristiano Ronaldo profitait de l’espace devant lui pour pousser son ballon et envoyer une frappe limpide dans la lucarne opposée (70e, 1-2). Le deuxième doublé du Portugais cette saison après celui face à Sassuolo le 16 septembre dernier. Suite à ce nouveau but, Aurelio Andreazzoli réalisait ses deux derniers changements et lançait Ucan et La Gumina à la place de Zajc (75e) et Traoré (82e). Côté turinois, Allegri continuait son turnover puisque Pjanic sortait au profit de Douglas Costa (81e). Sans nouvelle occasion dans cette fin de rencontre, le score ne bougeait plus, après un ultime changement (Barzagli lancé à la place de De Sciglio, 90e). Après son nul du week-end dernier, la Juventus relançait donc la machine en Serie A pour compter sept points d’avance sur le Napoli, qui défie l’AS Roma dimanche soir. Empoli est toujours 18e.