Il y a un an, Leonardo avait mis le paquet pour devancer le Paris Saint-Germain dans le dossier Lucas Paqueta (22 ans). Considéré à l’époque comme l’un des plus grands talents brésiliens, l’international auriverde (11 sélections, 2 buts) avait été séduit par le discours de son compatriote. Rapidement devenu titulaire sous les ordres de Gennaro Gattuso, Paqueta déchante depuis. Devenu remplaçant, le natif de Rio de Janeiro est désormais considéré comme un élément transférable, capable de renflouer les caisses milanaises.

Seul souci, il n’y a rien à l’horizon. La Gazzetta dello Sport révèle que le représentant du joueur, Eduardo Uram, a rencontré récemment les dirigeants rossoneri pour discuter de la situation compliquée de son protégé. Recruté pour 38 M€ il y a un an, l’ancien pensionnaire de Flamengo n’entre plus dans les plans de Stefano Pioli. Cette saison, il n’a d’ailleurs été titularisé qu’à huit reprises en quatorze apparitions en championnat. L’entretien entre l’agent du joueur et la direction milanaise ne s‘est pas éternisé pour autant. Un peu plus d’une heure selon le quotidien au papier rose.

Paqueta n’a pas d’amis à Milan

Et pour cause. Paqueta veut partir, mais aucune option concrète ne se dégage. En effet, si nous vous révélions qu’un accord existait entre Leonardo et le joueur en vue d’un potentiel transfert au Paris Saint-Germain, les Rouge et Bleu n’auraient toujours pas fait de proposition concrète aux Lombards selon le journal. Une somme de 20 M€ était pourtant évoquée dernièrement. Un flou persistant qui ne change rien au problème au final.

UOL Esporte affirme en effet que le milieu de terrain est très nerveux. Le média affirme même qu’à l’issue du match contre Udinese (le 19 janvier), le joueur, qui n’a pas été utilisé, ne s’est pas senti bien et a été emmené passer des examens. Aucun problème n’aurait été détecté hormis un état d’anxiété et de stress. Un état lié à sa situation puisque UOL ajoute que Paqueta ne parvient pas à se socialiser à Milan et n’aurait pas vraiment d’amis. Ce qui explique la réunion entre son agent et le club, Uram ayant presque imploré les Rossoneri de trouver urgemment une solution.