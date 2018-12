Le PSG n’aurait pas espéré longtemps dans le dossier Aaron Ramsey. Hier soir, L’Equipe expliquait que le club de la capitale était sur le coup, intéressé à l’idée d’attirer l’international gallois de 28 ans dès le mois de janvier en profitant de sa situation contractuelle (fin de contrat en juin prochain). Cela avait pour but de compenser le départ, ou la mise à l’écart selon les différents scénarios, d’Adrien Rabiot.

Mais voillà qu’il est difficile de battre la Juventus Turin sur ce genre de cas spécifique. Depuis plusieurs années, la Vieille Dame s’est fait une spécialité de décrocher les signatures de joueurs en fin de contrat. Andrea Pirlo, Sami Khedira, Dani Alves, Fernando Llorente, Luca Toni ou plus récemment encore Emre Can sont arrivés dans le Piémont sans coûter le moindre euro en indemnité de transfert. Et selon les informations de la Rai Sport ce mercredi soir, la Juve a de nouveau réussi cette opération avec Aaron Ramsey, qui devrait s’engager en juin prochain pour quatre saisons, avec une option pour une année supplémentaire et un salaire de 8 M€ par an.

Un milieu très fourni

Un nouveau beau coup en perspective donc pour les Bianconeri, qui ont su déjouer la concurrence, incarnée par le PSG mais aussi par le Bayern Munich. Aaron Ramsey a passé 10 années à Arsenal, s’imposant comme l’une des références dans l’entrejeu en Angleterre, mais a été freiné par des blessures. La direction du club londonien, en suivant l’avis d’Unai Emery, n’a pas souhaité prolonger son contrat et a assez vite officialisé la chose avec le joueur, qui continue malgré tout d’obtenir un peu de temps de jeu cette saison.

Avec Ramsey, la Juve rafraîchit un peu son milieu de terrain et pourrait décider de se séparer de Sami Khedira l’été prochain. Avec déjà Matuidi, Pjanic, Can, et Bentancur dans ce secteur de jeu, la Vieille Dame dispose de nombreux joueurs expérimentés. De quoi voir venir. Le PSG, de son côté, peut déjà éliminer cette piste en vue du mercato hivernal.