C’est l’un des gros coups du mercato estival. La Juventus Turin a mis la main sur Matthijs de Ligt, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du Monde du haut de ses 19 ans. Pour ce faire, la Vieille Dame a déboursé 75 M€ plus 10,5 M€ de bonus. Un tarif qui n’effraie pas le défenseur batave. « La pression est normale pour un footballeur, quand un club t’achète cher, tu as beaucoup de pression, mais c’est normal, c’est important. Si tu veux être un grand joueur, il faut supporter cette pression. Pour moi, ce n’est pas un problème. Je veux jouer mon jeu, mon football, progresser et être bon », a-t-il lâché, dans un anglais parfait.

Également courtisé par le FC Barcelone et le Paris SG, l’international oranje (17 sélections, 2 réalisations) a expliqué pourquoi il avait opté pour les Bianconeri. « C’est une décision longuement réfléchie, je cherchais le meilleur pour moi. L’Italie est connue pour être le pays des défenseurs. C’est un gros challenge de faire ce grand saut, je suis fier de rejoindre ce club, il m’a montré beaucoup de confiance. Beaucoup de raisons expliquent ce choix, mais le feeling a également beaucoup compté », a-t-il indiqué avant d’insister.

« C’est une décision réfléchie depuis longtemps, je voulais attendre la fin de l’été. Mais rejoindre la Juve est une étape parfaite pour une première expérience à l’étranger, après l’Ajax ». Les mots de Cristiano Ronaldo, au sortir de la finale de Ligue des Nations au Portugal, ont également compté, même s’ils ont pas été décisifs. « Je réfléchissais à quelle équipe rejoindre, j’avais dit que je déciderai après la Nations League. C’était cool que quelqu’un comme Ronaldo me dise qu’il voulait que je le rejoigne à la Juventus, mais ce n’est pas ce qui a fait que j’ai choisi la Juventus. J’avais déjà la Juve dans un coin de ma tête à ce moment-là », a-t-il argué. Son échange avec Maurizio Sarri, aussi, a compté.

CR7, Sarri et Cannavaro

« J’ai parlé avec lui au téléphone, rapidement, pour faire connaissance, brièvement. Sa présence est aussi l’une des raisons de ma venue, sa vision du football, son style de jeu, j’ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet. C’est aussi l’une des raisons de mon choix », a-t-il confié, pressé de démarrer sa nouvelle aventure. « Pour moi, le plus important, c’est de bien m’adapter, à une nouvelle équipe, nouveau football, nouveau pays. Il sera important de jouer aussi, mais il faut que je montre chaque jour que je le mérite en travaillant à l’entraînement ».

« Je suis jeune, j’ai une marge de progression, il y a des différences entre les deux clubs, je veux travailler dur et m’améliorer dans tous les aspects, j’espère devenir un meilleur joueur à l’avenir. (...) Aux Pays-Bas, on construit de derrière, jouant haut. En Italie, c’est différent, c’est davantage tactique, défendre ensemble. C’est pourquoi je pense qu’on peut s’aider à progresser tous les deux. C’est pour ça que cela va être un bon mariage. (...) Les joueurs ici sont plus vieux et expérimentés, c’est important d’apprendre d’eux, très heureux d’être là et d’apprendre de ces gars-là comme Chiellini, Buffon, Ronaldo, etc », a-t-il martelé, ravi de rejoindre un club qu’il suit depuis son enfance.

« J’avais 7 ans à l’époque. Et en tant que défenseur, à l’époque, j’étais fan de Fabio Cannavaro, Ballon d’Or et vainqueur de la Coupe du Monde 2006, j’étais un très grand fan de lui à l’époque. J’ai toujours aimé la Juve, un grand club, que j’aimais beaucoup quand j’étais petit. (...) Quand nous avons joué ici avec l’Ajax, j’ai été choqué par les fans. Ils créent une atmosphère géniale, crient pendant tout le match. C’est un grand stade, où les supporters sont proches des joueurs. Je donnerai tout pour eux. Tu entends tout très bien. Il y a une super ambiance », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à !

