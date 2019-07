Capitaine de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt est déjà une référence à son poste de défenseur central malgré ses 19 ans. Finaliste malheureux de la Ligue Europa en 2017 (défaite 2-0 contre Manchester United), le natif de Leiderdorp se savait attendu à l’orée de la saison 2018-2019. Pourtant, il a nettement dépassé les attentes et a livré une saison extraordinaire avec les Godenzonen. En championnat, il a nettement dominé son sujet et a multiplié les prestations solides. Indispensable, il a mené son club jusqu’au sacre national.

Également vainqueur de la Coupe des Pays-Bas, il est loin d’être étranger au parcours européen du club néerlandais. Après avoir effacé le Sturm Graz, le Standard de Liège et le Dynamo Kiev lors des tours préliminaires, les Lanciers ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière le Bayern Munich. Opposés au Real Madrid en huitièmes de finales, ils ont écarté les triples tenants du titre avant de prendre le meilleur sur la Juventus au tour suivant. La défaite en demi-finale contre Tottenham n’enlèvera pas ce parcours quasiment parfait. Des matches où Matthijs de Ligt s’est exprimé défensivement, mais aussi offensivement. Sur sa saison, il a inscrit la bagatelle de 7 buts.

La Juventus a fait face à une grande concurrence

Doté d’un véritable leadership, solide dans les airs et les duels, excellent dans l’anticipation et assez vif, le défenseur central de 19 ans dispose d’un profil très complet et dégage une incroyable maturité. Des performances probantes qui ont tapé dans l’œil de plusieurs grandes formations du continent. Manchester United, Manchester City, Liverpool, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, la Juventus et le Bayern Munich étaient notamment sur les rangs. Les négociations ont été rudes, mais c’est finalement la Juventus qui s’est imposée dans ce dossier aux multiples rebondissements.

Fier d’annoncer l’arrivée du défenseur central, le club du Piémont s’est fendu d’un communiqué pour cette arrivée de Matthijs de Ligt : « La Juventus annonce la conclusion d’un accord avec l’Ajax portant sur l’acquisition définitive des droits de Matthijs de Ligt pour un montant de 75 M€ payable sur cinq ans avec des bonus de 10,5 M€. Le défenseur néerlandais a signé un contrat jusqu’en 2024 ».

