Depuis que Juninho est revenu à l’Olympique Lyonnais, le nouveau directeur sportif des Gones n’a pas tardé à mettre un accent brésilien dans le recrutement du club. Et avec le probable départ de Florian Maurice, l’ancien milieu de terrain aura encore plus les coudées franches pour imposer sa patte sur les profils destinés à renforcer la formation chère à jean-Michel Aulas.

Une liberté d’action renforcée par la très bonne pioche Bruno Guimarães, recrue estampillé Juninho, qui a donné énormément de crédit à l’enfant adoré de Gerland. Et visiblement, "Juni" aimerait enrôler un nouveau compatriote pour étoffer l’entrejeu. Les médias turcs Hurriyet et Fanatik ont relayé une information qui ne manquera pas de surprendre et qui fera sans doute bondir les fans de l’Olympique de Marseille.

Luiz Gustavo pour pallier le départ de Tousart ?

L’OL se serait positionné pour engager Luiz Gustavo. Agé de 32 ans, le Brésilien a tout fait pour quitter la Canebière l’été dernier pour rallier Istanbul et Fernabahçe. Contrairement à Adil Rami, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich a réussi à s’imposer sur les rives du Bosphore (22 titularisations en championnat). Lié au Fener jusqu’en 2023, le joueur toucherait un salaire annuel de 2,7 M€. Mais si son passage en Ligue 1 vous a marqués, cette piste n’est pas insensée.

Dernièrement, l’OL jouait à trois au milieu, avec Bruno Guimarães et Lucas Tousart pour épauler Houssem Aouar. Sur le papier, Luiz Gustavo viendrait donc pour compenser le départ (déjà acté) de Tousart au Hertha Berlin. Connaissant les qualités de l’ex-Marseillais et les grosses difficultés de Thiago Mendes à briller dans la capitale des Gaules, l’option Luiz Gustavo paraît logique. Sans oublier qu’il retrouverait à Lyon un Rudi Garcia qui le connaît parfaitement. Cependant, quel serait le message envoyé au jeune Maxence Caqueret (20 ans) ? Enfin, les médias locaux précisent que Fenerbahçe ne voudrait pas se séparer d’un élément recruté en échange de 6,5 M€.