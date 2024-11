L’Italie accélère pour enrôler Rayan Cherki

Rayonnant depuis son retour sur les terrains avec l’Olympique Lyonnais et en équipe de France Espoirs, Rayan Cherki attise les convoitises. De plusieurs clubs, mais aussi de nombreuses sélections. En effet, le milieu offensif de 21 ans est toujours courtisé par l’Algérie ainsi que l’Italie, rapporte RMC Sport. La Squadra Azzurra a par ailleurs profité du match amical contre les Bleuets pour intensifier sa prise de contact avec l’entourage du Lyonnais et souhaite vivement le récupérer.

Pour rappel, la presse italienne révélait en avril dernier que Cherki était éligible à la sélection entraînée par Luciano Spalletti, puisque l’un de ses grands-pères serait originaire des Pouilles, une région dans le sud de l’Italie. RMC Sport rapporte également que la France n’a pas non plus abandonné l’idée qu’il joue sous le maillot tricolore. Sa progression est suivie par le staff de Didier Deschamps. Reste à savoir désormais quelle sélection Cherki choisira de représenter, lui qui a toujours représenté la France en équipe de jeunes (U16, U19 et U21).