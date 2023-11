OM : un club se place déjà pour recruter Gennaro Gattuso

Moins de deux mois après sa prise de fonction, Marcelino lâchait l’Olympique de Marseille après cette réunion houleuse avec les supporters, obligeant ainsi le club phocéen à se trouver un nouveau coach dans l’urgence. Le 27 septembre dernier, l’OM officialisait l’arrivée express d’un Gennaro Gattuso libre et fraichement rembarré par l’Olympique Lyonnais.

À l’instar de ses dernières expériences, l’Italien arrivait avec l’étiquette de coach porté sur l’offensive et désireux d’avoir une équipe de guerriers courant partout. Deux moins plus tard, le bilan n’est pas fameux. Marseille pointe à une piètre onzième place au classement de Ligue 1. Présents sur le podium ces deux dernières années, les Olympiens voient déjà la passe de trois s’éloigner puisqu’ils sont relégués à onze longueurs du troisième.

Retour en Serie A pour Gattuso ?

Après huit matchs, Gattuso affiche un bilan comptable de trois victoires, autant de défaites et deux nuls. En Ligue 1, l’OM n’a plus gagné depuis le 8 octobre et un succès face au Havre, et son attaque est en berne. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec une année supplémentaire en option, Gattuso est encore loin de s’inscrire dans la durée si ses résultats ne s’améliorent pas. Heureusement pour lui, ce n’est pas son problème.

Tuttosport nous apprend sur sa Une du jour qu’un club pense déjà à récupérer le Transalpin. Il s’agit du Torino. Onzième du classement de Serie A, le club piémontais entraîné par Ivan Juric sait que son coach croate ne prolongera sans doute pas son contrat (juin 2024). Les Turinois ont donc déjà avancé leurs pions concernant sa succession. Après deux ans passés à l’étranger, Gattuso fera-t-il son grand retour en Italie ?