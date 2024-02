Nantes - Lens : Franck Haise a passé un savon à ses joueurs à la mi-temps

Ce samedi, le RC Lens s’est imposé à Nantes (0-1) pour se rapprocher du top 4. Mais avant de se diriger vers un nouveau succès, le deuxième de rang en championnat, les Sang-et-Or se sont fait peur au cours de la première période. Après avoir démarré fort, les Artésiens ont été bousculés par une équipe nantaise vaillante qui aurait pu prendre les devants sans un Brice Samba décisif sur sa ligne. C’est d’ailleurs le Français qui a révélé à l’issue du match que Franck Haise a passé une soufflante au groupe lensois dans le vestiaire à la mi-temps.

«Pour remonter au classement, on devait appréhender ces deux matchs à l’extérieur, c’est chose faite. J’espère du fond du cœur qu’on va concrétiser à la maison le week-end prochain. Après quinze bonnes premières minutes, on a ressuscité cette équipe de Nantes alors qu’elle se faisait siffler par son public. Mais le coach nous a mis une bonne soufflante à la mi-temps, a renseigné le portier lensois avant de se montrer optimiste pour la suite de la saison. Les contenus sont là. Quand tout le monde est connecté à 100%, on est difficile à battre. J’espère qu’on va continuer comme ça», a-t-il fini par conclure au micro de Canal+.