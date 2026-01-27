Arthur Masuaku revient au RC Lens

Il est de retour ! Formé à Lens, club qu’il a quitté en 2008, Arthur Masuaku revient du côté de Bollaert. Le latéral gauche congolais aux 42 sélections est effectivement prêté pour six mois par Sunderland, sans option d’achat. Un joli renfort d’expérience pour les Sang-et-Or, puisqu’il a évolué au plus haut niveau européen et a aussi disputé la CAN au Maroc cet hiver.

« Sa signature répond à notre objectif de rééquilibrer l’effectif avec un latéral gauche d’expérience, capable d’être solide dans les tâches défensives tout en apportant de la qualité dans l’animation offensive. Ces dernières saisons, il s’est notamment imposé comme un défenseur confirmé de Premier League. Arriver en cours de saison nécessite toujours une période d’adaptation, mais Arthur a l’avantage de bien connaître le club, son identité et son environnement. Il retrouve également au sein du staff Bilal Hamdi, avec qui il a partagé une partie de sa formation. Il mettra rapidement ses qualités au service du collectif », a indiqué Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing.