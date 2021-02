PSG : plus de 204 millions de déficit en fin de saison

En cette période de pandémie, les clubs connaissent une grosse crise économique. Le PSG ne déroge pas à la règle. Pour cause, la situation économique du club inquiéterait même pas mal de monde en interne.

Selon les informations de l’Équipe, en raison de la crise sanitaire, qui a conduit à l’arrêt de certains secteurs comme la billetterie par exemple, les pertes du PSG sur la saison 2020-2021 sont estimés à plus de 204 millions d’euros. L’argent perdu de la billetterie est estimé à 200 millions sur cette saison et celle de l’année prochaine (environ 130 millions cette année et près de la moitié la saison prochaine, car le club devra rembourser les abonnements des supporters payés cette saison). Toujours selon le quotidien français, les salariés du club sont inquiets et craignent même un plan de départ depuis l’arrivée d’une nouvelle directrice des ressources humaines Hélène Leduc-Fonnesu, réputée pour être une « chasseuse de coût ».