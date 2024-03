Le PSG a fait son choix pour Luis Enrique

Ces dernières années, l’espérance de vie d’un entraîneur sur le banc du Paris Saint-Germain n’a pas excédé deux ans. En effet, Unai Emery est arrivé en 2016 et a quitté le club en 2018. Son successeur, Thomas Tuchel, lui, a été nommé officiellement le 14 mai 2018. Mais il a été remercié comme un moins que rien par Leonardo le 23 décembre 2020, bien avant la fin de son contrat. Mauricio Pochettino, lui, a tenu un an et demi dans la capitale. Christophe Galtier est resté encore moins longtemps puisqu’il a quitté son poste après seulement une saison. Luis Enrique savait donc où il mettait les pieds.

Le Barça le veut pour son banc

Choisi par la direction francilienne, l’Asturien, qui sortait d’une longue expérience de quatre ans sur le banc de la Roja, a signé un bail de deux ans le 5 juillet 2023. Lié aux Parisiens jusqu’en 2025, il a posé rapidement sa patte et imposé son style à Paris. Que cela plaise ou non. Du côté du FC Barcelone, où il a connu de nombreux succès entre 2014 et 2017, on est plutôt séduit par ses méthodes. D’ailleurs, la Cadena SER a indiqué hier que le technicien ibérique est la priorité de Deco au Barça. En effet, le directeur sportif blaugrana veut rapatrier l’ancien coach du club.

Celui-ci présente l’avantage de parfaitement connaître la maison catalane. Il saura aussi relancer la machine, lui qui a dirigé plusieurs talents du FCB en sélection espagnole. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu’il est un entraîneur à poigne, les pensionnaires du Camp Nou veulent le faire revenir cet été. Et pour cela, ils comptent sur les tensions régnant au PSG, notamment en raison du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais l’écurie présidée par Joan Laporta, qui connaît des soucis financiers, va devoir revoir sa copie.

Le PSG est clair

Ce mardi, Marca fait le point sur ce dossier. La publication espagnole explique que "Luis Enrique est intouchable" au PSG. En effet, le club français n’imagine pas se séparer de lui, d’autant que le président Nasser Al-Khelaïfi apprécie beaucoup le travail de son entraîneur. Il est "fou" de LE et ravi de la façon dont l’équipe joue et de la manière dont le coach dirige le vestiaire francilien. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour dans l’esprit de NAK, qui ne rendrait donc pas la tâche facile aux Culés si jamais ils venaient à le solliciter.

De son côté, Luis Enrique, auquel la direction laisse les mains libres pour diriger l’équipe et gérer l’épineux cas Mbappé, est impliqué dans le projet qui lui a été confié. L’idée est donc de continuer au moins jusqu’en 2025 pour le coach, qui a pour habitude d’aller au bout de ses contrats habituellement. D’ailleurs, Marca indique qu’il a toujours pour objectif de renforcer l’équipe durant le prochain mercato, notamment au milieu de terrain. Les noms de Gavi (Barça) et de Joshua Kimmich (Bayern Munich) sont cités. Luis Enrique prépare donc l’avenir à Paris, pas à Barcelone.

