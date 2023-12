Real Madrid : la fratrie Zidane entre dans l’histoire

Zinedine Zidane a marqué le Real Madrid que ce soit en tant que joueur et entraîneur. Les fils du célèbre numéro 10 ont également tous été licenciés du club de la capitale espagnole. Les deux plus petits, Théo et Elyaz, y sont d’ailleurs toujours. Le premier cité, qui a été convoqué dans le groupe professionnel par Ancelotti face à Naples, évolue avec le Castilla. Une équipe et un club que la famille Zidane a marqué comme l’explique Marca ce mercredi.

Le média ibérique explique qu’à eux tous, les fils de Zizou ont joué 200 matches avec la réserve. Ce qui est un record pour une fratrie. Enzo, l’aîné, est apparu à 78 reprises. Luca, lui, a joué 51 rencontres. Théo, qui évolue actuellement dans cette équipe, totalise 71 apparitions. Il faut ajouter que leur père, qui a entraîné le Castilla, a dirigé 57 rencontres. Le petit dernier, Elyaz, risque lui aussi d’apporter sa pierre à l’édifice, lui qui évolue actuellement avec la Juvenil A. La famille Zidane n’a pas fini d’entrer dans l’histoire.