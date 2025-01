Real Madrid : Kylian Mbappé ne sera pas titulaire en Coupe du Roi

La Coupe du Roi a repris ses droits en Espagne ce weekend. La plupart des mastodontes de Liga se sont qualifiés à l’image du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, de l’Athletic Bilbao et de la Real Sociedad. A l’inverse, le Séville FC s’est fait sortir à la surprise générale. Quant au Real Madrid, les joueurs de Carlo Ancelotti joueront lundi soir contre le modeste club de Minera, quatrième division espagnole.

Et pour cette rencontre, la star française, Kylian Mbappé, ne sera pas de la partie. En effet, l’ancien joueur du PSG est dans le groupe mais débutera sur le banc des remplaçants. Avec un calendrier très chargé, Carlo Ancelotti fait le choix de ménager certains de ses cadres. Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger n’ont d’ailleurs pas été convoqués, alors que six joueurs issus du centre de formation feront le voyage à Carthagène.