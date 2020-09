Barça : Lionel Messi s'exprime de nouveau

Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il prévenait son club de sa volonté de changer d'air. La direction du club catalan s'était alors opposée à un départ et avait réclamé 700 M€, montant de la clause libératoire de l'Argentin, qui, lui, se pensait libre. La Pulga avait alors pris la parole pour annoncer qu'elle restait, bon gré mal gré. Depuis, le joueur de 33 ans a disputé le premier match du Barça en Liga, avec une victoire et un but à la clé, face à Villarreal. Et il s'est exprimé pour la première fois depuis son vrai-faux départ.

« Après tant de désaccords, je voulais y mettre un point final. Nous devons tous nous unir et espérer que le meilleur est à venir. J'assume mes erreurs, si elles existaient c'était seulement pour faire en sorte que le FC Barcelone soit meilleur et plus fort », a-t-il lancé dans un entretien accordé à Sport. Le journal espagnol publiera l'interview de l'international argentin dans son intégralité mercredi.