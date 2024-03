LdC, Atlético de Madrid : Diego Simeone est confiant avant l’Inter Milan

Ce mercredi, l’Atlético de Madrid a rendez-vous avec l’Inter Milan pour le compte de la manche retour des 8es de finale de Ligue des Champions. Lors du match aller, les Colchoneros s’étaient inclinés sur la plus petite des marges (1-0) face à des Nerazzurri supérieurs. Dans un Civitas Metropolitano qui promet d’être incandescent, les ouailles de Diego Simeone savent que ce léger déficit est facilement rattrapable. En ce sens, l’entraîneur argentin avait l’air sacrément sûr de lui ce mardi en conférence de presse à la veille du choc face à la formation transalpine.

La suite après cette publicité

«Les mots ne servent à rien, demain, nous avons un match important contre l’une des meilleures équipes d’Europe, a rappelé El Cholo. Élever la voix avec mon équipe ? Non, j’ai pleinement confiance en mes joueurs et en l’équipe. Il n’y a pas grand-chose à dire, j’ai confiance à 100% en mes joueurs et en l’équipe. Je sais que ce sera un grand match. La concentration sera très importante, c’est un match qui demande une très grande concentration. Si nous le pouvons, ce sera un grand match.»