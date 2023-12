Nice-Reims : les compositions officielles

Battu pour la première fois de la saison à Nantes le week-end derner, Nice veut repartir de l’avant à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1 avec la réception de Reims (coup d’envoi 13h, match à suivre sur FM). Après les succès de Paris et Monaco, samedi, l’OGCN se retrouve 3e du championnat et peut reprendre la deuxième place à l’ASM en cas de victoire. En face, les Rémois réalisent un début d’exercice très solide, 6es avec 23 points, et veulent faire un coup sur la Côte d’Azur.

Pour cette rencontre, Farioli doit composer avec des absents de marque (Bouanani, Diop, Thuram) mais reste fidède à son 4-3-3 avec la charnière Dante-Todibo. Remplaçant à Nantes, Lotomba retrouve son poste de latéral droit. Rosario intègre le milieu avec Ndayishimiye et Sanson. Devant, Laborde débute avec Moffi et Boga. Côté Reims, Still déplore les absences de Wilson-Esbrand et de Munetsi. L’entrâineur belge opte pour un 3-5-2 avec une charnière Agbadou, Okumu, et Abdelhamid. Busi et De Smet vont jouer le rôle pistons. Teuma, Richardson et Matusiwa vont évoluer dans l’entrejeu alors que Daramy et Ito seront en attaque.

Les compositions officielles :

Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Rosario, Ndayishimiye, Sanson – Moffi, Laborde, Boga.

Reims : Diouf – Agbadou, Okumu, Abdelhamid – Busi, Richardson, Matusiwa, Teuma, De Smet – Ito, Daramy.