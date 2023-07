Le FC Barcelone ouvre la porte au PSG pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

La nouvelle star. Cet été, le Paris Saint-Germain cherche une nouvelle tête d’affiche. Après avoir perdu Lionel Messi, parti libre à l’Inter Miami, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient également faire sans Kylian Mbappé. Si vous n’êtes pas encore au courant (pour cela, il faut vivre coupé du monde), le joueur de 24 ans est lancé dans un bras de fer interminable avec le club de la capitale car il refuse de lever son option pour prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Paris lui a fixé un ultimatum puisqu’il a jusqu’au 31 juillet pour prolonger sinon il sera vendu.

Mais dans l’esprit du PSG, le Français n’est déjà plus là. Il est impossible pour les dirigeants qu’il accepte de rester puisqu’ils estiment qu’il a déjà un accord avec le Real Madrid. Sous pression, parce qu’il faut vendre le capitaine des Bleus cet été, Paris a déjà des idées pour le remplacer. Comme révélé en exclusivité sur notre site le 6 juillet dernier, Doha a fait d’Ousmane Dembélé (26 ans) sa grande priorité. L’ancien joueur du BVB a toujours été très apprécié par la direction francilienne, qui avait déjà tâté le terrain par le passé.

À lire

Ousmane Dembélé va signer au PSG !

Paris peut y croire pour Dembouz

De plus, nous vous avions expliqué que les champions de France étaient disposés à payer la clause libératoire de Dembouz. Celle-ci est fixée à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. À l’approche de cette date, le PSG ne lâche pas le morceau. Ce vendredi, AS confirme notre information en précisant que les Franciliens sont toujours très intéressés à l’idée d’enrôler le champion du monde 2018. Mais le média ibérique donne de nouveaux détails très intéressants. Nous vous avions déjà dit que Luis Enrique est un grand fan du joueur.

La suite après cette publicité

AS ajoute que l’Asturien a, cette fois-ci, donné son feu vert pour que le PSG passe la seconde. Le coach du PSG est prêt à piocher au Barça, lui qui n’était pas forcément pour, au départ. Ensuite, la publication espagnole précise que le FC Barcelone, qui a tenté de prolonger son joueur jusqu’en 2027 et qui a échoué pour le moment, ne ferme pas la porte à un départ. Dans le dur financièrement, les Culés savent qu’ils peuvent récupérer un gros chèque (ils ne veulent pas perdre le joueur libre en juin 2024, nldr) et avancer sur le recrutement puisque Xavi réclame encore des recrues. Une bonne nouvelle pour Paris, qui devra aussi convaincre Ousmane Dembélé, qui a fait l’objet d’une proposition XXL de la part d’Al Nassr cet été, d’après nos informations.