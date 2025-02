Fenerbahce attaque Galatasaray en justice pour José Mourinho

En Turquie, un derby entre Galatasaray et Fenerbahce ne se passe jamais tranquillement. Alors que la tension est souvent à son paroxysme dans ces rencontres, le duel du week-end dernier n’aura pas été spectaculaire sur le terrain avec un nul vierge entre les deux formations stambouliotes (0-0). Pour autant, une polémique a bien éclaté après la rencontre avec José Mourinho, qui aurait eu des propos racistes envers le staff de Galatasaray. Suspendu quatre rencontres suite à cette sortie remarquée, le coach portugais a toujours pu compter sur le soutien du Fener.

AÇIKLAMA



Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz.… pic.twitter.com/EiTlKP6pje — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025

Ce vendredi, le deuxième de Süper Lig a même annoncé aller plus loin dans son soutien pour le Special One. En effet, dans un communiqué paru cet après-midi, Fenerbahce a annoncé attaquer en justice son rival et réclame des dommages pour l’impact que va avoir cette affaire sur José Mourinho : «par l’intermédiaire des avocats de Fenerbahçe Sports Club, nous annonçons au public que José Mourinho a intenté une action en justice contre Galatasaray Sports Club pour 1 million 907 mille lires turques de dommages moraux en raison de l’atteinte aux droits personnels de notre directeur technique Jose Mourinho.»