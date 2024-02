Ligue Europa : comment le Shakhtar Donetsk a préparé son choc face à l’OM après deux mois sans matchs officiels

Le 18 décembre dernier, le Shakhtar Donetsk a hérité de l’Olympique de Marseille en huitième de finale de la Ligue Europa. Roi de la Premier Liha (7 sacres lors des dix dernières saisons), le club des Mineurs continue de performer malgré un contexte géopolitique très difficile. Les matches de championnat se jouent sans spectateurs et les interruptions liées aux alertes à la bombe provoquées par les bombardements russes sont devenues monnaie courante. Un confit qui a également poussé le Shakhtar à s’exiler à Hambourg (Allemagne) pour jouer ses matches de coupe d’Europe, après avoir été à Varsovie (Pologne) la saison passée. Pour son choc face à l’OM, l’écurie ukrainienne doit également composer avec un championnat en pause. L’équipe entraînée par le Batave Marino Pusic (ancien coach assistant au Feyenoord et à l’AZ Alkmaar) n’a plus joué de match officiel depuis la 6e journée de la phase de poules de Ligue des Champions et son match perdu sur la pelouse du FC Porto (5-3).

La suite après cette publicité

Un break inédit pour le nouveau coach

Rester deux mois sans jouer est bien évidemment inconcevable pour préparer le duel face aux Olympiens. Surtout après avoir changé de coach en octobre dernier. Deux mois seulement après l’arrivée de Pusic, le club n’a pas pu enchaîner les rencontres pour se faire aux idées de son nouvel homme fort. « Oui, c’est une courte période, mais je suis satisfait de ce que j’ai vu jusqu’à présent, de la façon dont les joueurs essaient de comprendre ma philosophie. Comme je l’ai dit, je vois beaucoup de potentiel dans cette équipe, mais il est évident que, comme toute équipe, nous avons une marge de progression », a confié Pusic aux médias du club. Ce dernier a également avoué que ce « break » de deux mois est une situation qui peut être handicapante et surtout un scénario inédit à gérer pour lui.

À lire

OM : la réponse cinglante de Frank McCourt à Stéphane Guy sur Pablo Longoria

« C’est une situation spécifique et inhabituelle, mais je suis capable de m’adapter, je m’adapte rapidement aux circonstances, et je pense toujours à ce que nous pouvons faire dans de telles conditions, dans une telle situation, pour préparer notre équipe aussi bien que possible. J’ai analysé la situation avec de nombreux membres du personnel et nous avons établi un plan d’entraînement pour ce mois-ci à Antalya. Le programme est prêt, nous allons travailler très dur selon ce programme afin d’être prêts pour le premier match. C’est très inhabituel, car d’autres équipes jouent déjà à ce moment-là : Marseille jouera plusieurs matchs officiels avant de nous rencontrer, et nous n’aurons que des matchs amicaux. C’est une grande différence. Mais c’est ainsi. Nous allons essayer de nous préparer au mieux à ce match, compte tenu de sa dureté, et de nous préparer à ce niveau lors des matches amicaux que nous jouerons pendant la période de préparation. Ce n’est pas facile, mais nous ferons de notre mieux pendant les séances d’entraînement et les matchs pour être prêts, ce qui, je dois le dire, n’est pas un avantage, car les équipes jouent déjà des matchs officiels, ressentant ce haut niveau de compétition », déclarait-il en décembre dernier.

La suite après cette publicité

Une préparation très axée sur le physique

Depuis, le Shakhtar s’est donc organisé pour arriver en forme le 15 février prochain. Après un aller-retour express au Japon fin décembre pour disputer un match de charité contre l’Avispa Fukuoka à Tokyo, le Shakhtar a accordé quelques semaines de vacances à ses joueurs avant la tenue d’un camp d’entraînement en Turquie. Un stage organisé du 14 janvier au 13 février et au cours duquel Pusic a programmé pas moins de six matches amicaux. Le début du stage a été marqué par de traditionnelles séances physiques, des oppositions en nombre réduit et des exercices de finition. Le 22 janvier, le Shakhtar a remporté son premier match amical face à Pyunik (2-0), l’actuel leader du championnat arménien. Un match de remise en jambe. « L’objectif était d’atteindre le niveau de référence que nous avons normalement pendant les matches, avec beaucoup de course. Il s’agit de conditions de jeu. En ce qui concerne la manière de jouer, j’ai vu beaucoup de choses sur lesquelles nous avons travaillé. Je dois dire que dans les 10-15 premières minutes, nous avons commis trop d’erreurs techniques inutiles, mais c’est aussi le propre du premier match et des premières minutes sur le terrain après presque deux mois sans jouer. »

Trois jours plus tard, le 25 janvier, les Mineurs ont enchaîné une deuxième victoire. Pusic a choisi d’aligner un onze de départ très remanié par rapport au match précédent. « Parce que je veux trouver les meilleures combinaisons possibles. Je veux voir comment les autres joueurs interagissent entre eux. Je suis toujours à la recherche de paires de joueurs qui fonctionnent. » Ce qui n’a pas empêché le Shakhtar de battre les Polonais du Lech Poznan 3-1 devant 200 spectateurs. « Je suis très satisfait de ce que nous avons montré, à l’exception peut-être des cinq premières minutes, où nous avons été un peu trop négligents et avons commis quelques erreurs tactiques. Nous n’avons pas encaissé un seul but en première période. Nous nous sommes créé plusieurs autres occasions et nous avons joué avec une grande intensité avec et sans le ballon. C’était l’objectif de cette rencontre, je suis donc satisfait. Ce soir, je donnerais donc 7,5/10 à mon équipe », expliquait un coach satisfait de la montée en puissance de son équipe.

La suite après cette publicité

Le Shakhtar se sent prêt pour affronter l’OM

Le 28 janvier, ce sont les Slovènes de Maribor qui se sont présentés pour un match de 120 minutes (4 périodes de 30 minutes chacune) destinés à faire travailler un peu plus le physique des Ukrainiens. Une rencontre qui s’est soldée par un 0-0 et qui a marqué la fin de la première phase de ce camp d’entraînement. « Nous nous sommes entraînés presque tous les jours, un seul jour était consacré à la récupération, ce qui n’a pas été facile. Je suis très satisfait de la manière dont l’équipe a travaillé et progressé. Comme je l’ai dit, nous avions deux objectifs : augmenter notre condition physique et améliorer certains éléments du jeu, avec et sans le ballon. Pendant cette période, j’ai vu beaucoup de bonnes choses, je suis donc très satisfait. L’objectif de la deuxième partie est de continuer à progresser, de donner plus de minutes aux joueurs et de rester à notre niveau. La semaine prochaine, nous jouerons probablement deux matches en une journée, nous passerons de 60 à 90 minutes, et ce sera également difficile physiquement, mais c’est ce dont nous avons besoin pour être prêts pour les matches sérieux contre l’Olympique de Marseille », a confié Pusic. Malheureusement pour le Shakhtar, la suite du programme a été moins concluante en termes de résultats.

Le 3 février, deux matches étaient programmés dans la même journée. Pusic a bien évidemment proposé deux onze de départ différents, mais à chaque fois, ses joueurs se sont inclinés. La première fois face aux Tchèques de Hradec Králové (0-2) puis contre les Bosniens du FK Velež Mostar (2-3). Pas de quoi inquiéter l’entraîneur des Miniers pour qui le plus important reste la montée en puissance du physique de ses ouailles. « Il est très important pour nous d’avoir 90 minutes d’entraînement, et nous l’avons fait avec une intensité assez élevée. L’intensité était peut-être un peu plus élevée dans le deuxième match que dans le premier, mais nous avons travaillé dur. Quant au résultat, bien sûr, il n’est pas très bon, parce qu’il n’est pas bon de perdre, même un match amical. Pour être honnête, je ne prête pas beaucoup d’attention au résultat des matches amicaux. On est déçu quand on perd. Mais j’ai vu l’équipe se battre constamment et travailler dur, en essayant de battre deux adversaires qui jouaient plutôt bas en défense. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions dans les deux matches, mais notre conversion a été faible. »

La suite après cette publicité

Ce camp d’entraînement se terminait le jeudi 8 février avec les deux derniers matches amicaux. Au programme : un face au champion du Turkménistan, Arkadag, et un autre contre les Polonais du Lechia Gdansk (4e de D2 polonaise). Face à Arkadag, le Shakhtar s’est facilement imposé 4-1 grâce notamment à un doublé du jeune attaquant brésilien de 19 Eguinaldo, avant de concéder le match nul contre le Lechia (1-1). Deux résultats positifs qui permettent aux joueurs du Shakhtar d’aborder le rendez-vous face aux Marseillais avec ambition. « C’est une équipe très forte et préparée, nous avons déjà analysé son jeu. Si nous restons concentrés, que nous visons le résultat et que nous jouons notre football, nous pourrons gagner et progresser », a confié Eguinaldo. L’OM est prévenu.