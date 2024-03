Bundesliga : match nul prolifique entre Stuttgart et Heidenheim

La 27e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche en Allemagne. Après un nul entre Cologne et Augsbourg pour lancer cette journée de football outre-Rhin, Stuttgart et Heidenheim se sont également neutralisés. Bonne nouvelle pour les supporters de la Mercedes-Benz Arena, leur rencontre a été bien plus prolifique. Alors que l’insatiable Serhou Guirassy a mis les siens sur de bons rails avant la pause sur un service d’Angelo Stiller (1-0, 42e), c’est ce dernier qui a doublé la mise en début de second acte (2-0, 53e).Et alors que les locaux se dirigeaient vers une victoire aisée, ils ont été repris par le promu.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 73 27 49 23 4 0 68 19 2 Bayern Munich 60 27 45 19 3 5 78 33 3 Stuttgart 57 27 29 18 3 6 63 34 4 Dortmund 53 27 23 15 8 4 55 32 5 Leipzig 50 27 28 15 5 7 60 32 6 Francfort 41 27 7 10 11 6 42 35 7 Augsbourg 36 27 1 9 9 9 44 43 8 Fribourg 36 27 -9 10 6 11 39 48 Voir le classement complet

Alors qu’Alexandre Nübel a permis aux visiteurs de réduire l’écart sur un but contre son camp, Tim Kleindienst a égalisé en fin de rencontre (2-2, 84e). En feu, l’attaquant d’Heidenheim a doublé la mise quelques secondes après pour renverser Stuttgart (2-3, 85e). Un avantage que ces derniers n’ont pas su conserver suite à l’expulsion de Dovedan (90+4e). En toute fin de rencontre, Deniz Undav a profité des largesses défensives adversaires pour permettre aux hommes de Sébastien Hoeness d’arracher le point du nul (3-3, 90+8e). Avec ce nul, Stuttgart reste troisième tandis que Heidenheim stagne à la onzième place.