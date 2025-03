OM : Dimitri Payet revient sur son départ

À presque 38 ans, Dimitri Payet continue sa carrière au Brésil. L’ancien international français a fait le choix de quitter l’Europe pour aller découvrir le Championnat brésilien et Vasco da Gama. Même si le Réunionnais a souvent été pointé du doigt pour ses performances ces derniers mois, il ne regrette pas son choix et a toujours admis avoir retrouvé une ambiance similaire au Vélodrome. Dans un reportage pour Canal +, l’ex-Phocéenest d’ailleurs revenu sur son départ de son club de coeur.

«C’était difficile de quitter un club dans lequel vous êtes bien et que dans votre tête voilà, c’était là où vous croyez que vous allez finir. Presque 10 ans, donc c’est quasiment la moitié de ma carrière, cela n’a pas été tout beau, tout rose mais ce qui en ressort, c’est de l’amour et du respect, je savais que je ne pouvais pas me cacher que quoi qu’il arrive, je serai toujours remis en question et que je devrai toujours être performant. Il faut accepter la décision qui a été prise par le club donc non pas de rancœur. Après la fin avec Marseille, je n’arrivais pas à me projeter ailleurs. Il fallait un challenge qui va aller à peine, je l’ai trouvé avec Vasco», a-t-il lâché.